Ejército adelantó olimpiada de la inclusión que vinculó a 500 menores en condición de discapacidad en Bucaramanga

En una fiesta de integración y superación, el Ejército Nacional, en alianza con la Universidad Manuela Beltrán, lideró en el transcurso de la última semana las Olimpiadas de la Inclusión en la ciudad de Bucaramanga.

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El evento benefició a más de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades diversas provenientes de distintas fundaciones del departamento de Santander.

La jornada comenzó con el tradicional desfile de la antorcha olímpica, un símbolo de fraternidad y esperanza que marcó el inicio de las actividades.

Posteriormente, cada una de las delegaciones realizó su presentación en el escenario principal, donde demostró todo su entusiasmo y potencial ante un público que las recibió entre calurosos aplausos y ovaciones.

El Ejército Nacional, en alianza con la Universidad Manuela Beltrán, lideró las Olimpiadas de la Inclusión en Bucaramanga. Foto: Ejército

Al ritmo de la orquesta Segunda Dimensión, perteneciente al Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, los atletas participantes dieron muestras de su talento y disciplina en diversas disciplinas deportivas.

El acompañamiento de la Quinta Brigada y las capacidades diferenciales de las Fuerzas Militares resultaron fundamentales para el óptimo desarrollo de las pruebas.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, esta iniciativa de acción integral se consolidó como un espacio para compartir en comunidad. Durante el encuentro se realizó la entrega de premios, actividades de animación y dinámicas recreativas orientadas a visibilizar la importancia y el valor de esta población en la estructura social.

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La jornada también sirvió como escenario para difundir un mensaje clave dirigido a los adultos y cuidadores: la urgente necesidad de construir entornos protectores que garanticen los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

Con la realización de estas olimpiadas, el Ejército Nacional reafirma su compromiso social con las comunidades más vulnerables, promoviendo espacios de sensibilización, diversión y respeto que fortalecen el tejido social e impulsan una sociedad más incluyente en Santander.