El Ejército logró frustrar un atentado terrorista en el departamento de Nariño, luego de desactivar varios artefactos explosivos que los grupos criminales habían instalado sobre la vía.

De acuerdo con la información militar, los hechos se presentaron en la vereda Buenavista Bajo, en la vía que comunica el casco urbano del municipio de San José de Albán con el corregimiento de El Empate, un corredor estratégico de movilidad en la región.

Militares desactivan explosivos en Nariño. Foto: Ejército

“En desarrollo de operaciones militares orientadas a la protección de la población civil y la estabilidad del suroccidente del país, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 23, unidad orgánica de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y destrucción controlada de dos dispositivos explosivos improvisados, IED”, dijo el Ejército.

Agregó la institución militar: “De acuerdo con información preliminar, estos artefactos habrían sido instalados por integrantes de grupos armados organizados con el propósito de atentar contra la Fuerza Pública y generar zozobra en la comunidad, poniendo en riesgo la vida e integridad de los habitantes y de quienes transitan por este sector”.

El explosivo fue instalado por grupos terroristas en Nariño. Foto: Ejército

Así mismo, indicó el Ejército: “En el lugar, el Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos, EOD, realizó la destrucción controlada de dos dispositivos explosivos improvisados, junto con 10 metros de cordón detonante y un detonador eléctrico, material que fue destruido de manera segura, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y evitando afectaciones a la población civil y daños a la infraestructura vial”.

Explosivos instalados en una vía de Nariño. Foto: Ejército

“De igual manera, en una acción continuada en zona rural del municipio de El Peñol, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 neutralizaron dos artefactos explosivos (EO). Estas acciones criminales son una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por lo cual se interpondrán las respectivas denuncias”, añadió la institución militar.