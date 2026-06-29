Colombia continúa explorando nuevas fuentes de energía renovable para diversificar su matriz energética.

Una de las apuestas más importantes es el proyecto geotérmico Valle de Nereidas, en Caldas, una iniciativa que busca producir electricidad utilizando el calor natural del subsuelo, sin depender de la radiación solar, el viento o los caudales de los ríos.

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¿Qué es el proyecto Valle de Nereidas?

El proyecto se desarrolla en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas, sobre el flanco occidental del complejo volcánico del Nevado del Ruiz.

Esta es una de las zonas con mayor potencial geotérmico de Colombia debido a su actividad volcánica y a la presencia de fuentes termales.

Las labores de reconocimiento comenzaron en la década de 1970 y, en 1994, obtuvo la licencia ambiental que permitió realizar la primera perforación geotérmica del país.

Tres años después se perforó un pozo de 1.469 metros de profundidad, en el que se registraron temperaturas cercanas a los 200 grados Celsius en el fondo del pozo.

Un resultado que confirmó el potencial energético de la zona.

Actualmente, el proyecto continúa en etapa de exploración, con investigaciones geológicas, geofísicas e hidrogeoquímicas orientadas a determinar las características del reservorio geotérmico.

Luego se avanzará hacia una eventual fase de generación de electricidad.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto pionero de Nereidas, en el Macizo Volcánico del Ruiz. Foto: Foto página oficial Min Ambiente

Proyecto Nereidas: esta es la posición del Gobierno sobre la geotermia

La energía geotérmica aprovecha el calor almacenado en el interior de la Tierra.

En sistemas como el del Valle de Nereidas, el agua subterránea se calienta por efecto de la actividad volcánica y puede transformarse en vapor para mover turbinas conectadas a generadores eléctricos.

A diferencia de otras fuentes renovables, la geotermia no depende de las condiciones climáticas.

Un sistema geotérmico requiere cuatro elementos fundamentales: una fuente de calor, un reservorio donde circulen los fluidos calientes, un suministro de agua y una capa impermeable que conserve ese calor en el subsuelo.

En el caso del Valle de Nereidas, estos componentes estarían asociados al sistema volcánico del Nevado del Ruiz y a las fallas geológicas presentes en la región.

La geotermia puede complementar la matriz energética al ofrecer una fuente renovable estable, specialmente, en periodos de sequía o fenómenos climáticos que afectan los embalses.

De acuerdo con el estudio científico publicado en el Boletín de Geología, el Valle de Nereidas representa el proyecto geotérmico más avanzado del país para la generación de electricidad.

La postura del Gobierno nacional frente al proyecto geotérmico Nereidas es de respaldo, al considerarlo una iniciativa estratégica dentro de la transición energética del país.

En mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente anunció la viabilidad ambiental de la etapa exploratoria del proyecto, ubicado en el Macizo Volcánico del Ruiz.

Esto, mediante una sustracción parcial y condicionada de una reserva forestal, bajo estrictas medidas de protección ambiental, restauración ecológica y manejo del recurso hídrico.

De manera paralela, el Ministerio expidió por primera vez los términos de referencia ambientales para proyectos de exploración y explotación de energía geotérmica en Colombia.

Con el propósito de establecer reglas técnicas, ambientales y sociales para el desarrollo de esta fuente de energía.

El Gobierno sostiene que la geotermia puede contribuir a fortalecer la seguridad energética del país, ya que permite generar electricidad de forma continua, las 24 horas del día, sin depender de las condiciones climáticas.

No obstante, las autoridades han reiterado que el avance de estos proyectos estará sujeto al cumplimiento de exigencias ambientales y que no se permitirá su desarrollo en páramos ni en áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.