El Canciller sigue despachando pese a la suspensión de la Procuraduría: “La decisión está en manos del presidente”

La suspensión del canciller Álvaro Leyva ha desatado una especie de choque de trenes entre el Palacio de Nariño y al Procuraduría. Pese a que el miércoles pasado, el ministerio público hizo pública la decisión de apartar al alto funcionario por tres meses del cargo, la medida no se ha cumplido a cabalidad por el ministro de Relaciones Exteriores.

Defensa del canciller Álvaro Leyva asegura que medida provisional que lo sacó del cargo no es constitucional

Contexto: Defensa del canciller Álvaro Leyva asegura que medida provisional que lo sacó del cargo no es constitucional

Hasta el momento, el presidente Petro no ha emitido ninguna decisión con miras a cumplir esa orden de la Procuraduría. Lo que sí hizo Gustavo Petro fue defender la gestión del canciller y tratar el tema como una persecución. “El ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas”, afirmó el mandatario. Y dijo que se trataría de un episodio similar al que vivió cuando era alcalde de Bogotá. “Ahora que nos va a costar, que nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”, afirmó Petro.