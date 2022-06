El dramático relato de familiares de presos en la cárcel de Tuluá

La noticia llegó a casa de familiares de reclusos en cárcel de Tuluá (Valle) a primera hora de este martes, 28 de junio. La emergencia se reportó en horas de la madrugada, cuando dos privados de la libertad iniciaron una pelea violenta al interior del pabellón ocho, quienes se agredieron con objetos contundentes y armas blancas que construyeron artesanalmente.

Dicha información fue revelada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que además detalló que esta situación generó un intento de motín que terminó en un incendio al interior de la prisión. Como consecuencia, 50 personas fallecieron dentro del penal y otros dos en un centro hospitalario del departamento.

Después de conocerse esta tragedia, allegados de los reclusos arribaron al establecimiento penitenciario de la ciudad de Tuluá, ubicado en la carrera 29 # 14-2, donde algunos aún buscan respuestas.

SEMANA logró hablar con dos mujeres, quienes aseguran que no les han dicho nada sobre su hijo y sobrino, respectivamente.

“Mi hijo está ahí, no sé nada de él, no me han dicho nada desde esta mañana que estoy acá. Fuimos a averiguar, pero el Esmad nos sacó, le pegó a mi hija, me pegó a mí y a otras personas nos sacó. Y en el listado que están dando, supuestamente a una señora le dijeron que aparecía el hijo y al rato le dijeron que estaba muerto; entonces ¿en qué creemos? En nada”, aseguró la mujer, quien pidió reservar su identidad.

La ciudadana también detalló que la última vez que habló con su hijo este se encontraba hospitalizado por una rodilla que se había fracturado.

“Me dijeron que dentro de 15 días lo volvían a llevar, no sé nada, no sé si estaba en la celda o estaba retirado. Va a cumplir seis meses reclutado; hasta ahora en 28 años de edad que tiene, nunca había tenido problemas con nadie, es que es primera vez que está acá, él nunca había estado preso; eso es una injusticia que están haciendo”, aseguró.

La mujer además afirmó que en los seis meses que su hijo lleva reclutado en la cárcel de Tuluá, pocas veces ha podido comunicarse con él. “Lo de la rodilla fue porque lo golpearon, pero no me dijo las razones porque ellos no pueden hablar nada, sino que adentro los golpean o les hacen otras cosas peores”, atestiguó la madre.

Por otro lado, este medio también habló con una mujer que asegura ser la tía de uno de los presos identificados como Stiven Becerra. Según ella, él se encuentra vivo y que está dentro de la prisión.

“Fuimos por la parte de atrás de la cárcel porque escuchamos gritos de auxilio por parte de algunos reclusos, decían que los ayudaran, que los estaban golpeando mucho. No sé cuál es la causa, pero los estaban aporreando como si los quisieran acabar de rematar”, declaró la mujer e insistió a las autoridades dar respuestas precisas sobre la salud de todos los presos de la cárcel.

La mujer además pidió que así sea por medio de un video, le demuestren que su sobrino está bien.

“Cuando escuchamos los gritos todos nos fuimos a golpear la puerta de la cárcel para pedir respuestas; en ese momento el Esmad nos agredió, a una muchacha le rayaron la mano, a mi hija las manos, a mi sobrina los brazos. Mi hermana sufre de la presión y estaba mal, ella escuchó a su hijo. Hasta la Policía cogió a un familiar de nosotros, lo tienen allá adentro, no lo han entregado, se lo llevaron arrastrado”, detalló la mujer, quien además dijo que su sobrino se encuentra en este centro penitenciario desde hace tres años.