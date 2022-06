“El dueño de Gustavo Petro es Juan Manuel Santos”: María Fernanda Cabal arremete contra el presidente electo

La senadora María Fernanda Cabal ha venido aumentando sus críticas contra el presidente electo Gustavo Petro. Desde su triunfo en las urnas, el pasado 19 de junio, la congresista del Centro Democrático ha hecho duros señalamientos contra el líder del progresismo.

Como el presidente electo nombró su equipo de empalme y han sonado algunas personas para integrar el gabinete, la senadora del uribismo aseguró que Petro está “empeñado” con el expresidente Juan Manuel Santos, y que debería reconocer que el triunfo en las urnas se lo debe a él.

“Es que solamente hay que ver quiénes entraron a esa campaña. Hay que ver quiénes se están perfilando para los distintos cargos. Hay que ver quién es Roy Barreras. Ninguno de ellos hubiera ganado unas elecciones sin fraude”, dijo Cabal.

Insistió en que “hubo una dosis de votos que ayudaron bastante” en el resultado final y que lo ocurrido en las urnas es una copia de 2014 cuando Santos hizo todo lo que estuvo a su alcance para derrotar a Óscar Iván Zuluaga.

“Si (Juan Manuel) Santos no le da la mano a Petro, él no gana porque no tiene la capacidad. La izquierda no alcanza jamás a ganar unas elecciones porque sencillamente tienen alianzas con delincuentes”.

A juicio de Cabal, el expresidente Santos se movió “en las esferas del poder” para beneficiar a Gustavo Petro y por eso el presidente electo está sometido a incluir en su gobierno a la mayoría de funcionarios que el exmandatario tuvo en sus períodos.

En el libro del senador Gustavo Petro cuenta cómo una traición del entonces presidente Juan Manuel Santos lo llevó a pensar en un acuerdo con el uribismo. Foto: Semana - Foto: Semana

“Petro está empeñado con Santos, el lío es que tendremos una evaluación a futuro sobre qué pasará. El problema real es saber si Santos puede controlar a Petro o se le saldrá de las manos”.

Para la congresista del Centro Democrático, una personalidad como la de Gustavo Petro no es fácil de controlar, por lo que, en su momento, Santos perderá el control sobre el próximo presidente de Colombia.

“Si Gustavo Petro no traiciona a Juan Manuel Santos, los que están detrás de él sí lo harán. Detrás de Petro está el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.

“Esa alianza con Santos terminará mal. Petro está usando el mismo libreto de Hugo Chávez, quien llamó a un gran acuerdo nacional porque encontró lo mismo. Los partidos tradicionales están renunciando a sus convicciones por la mermelada”.

Gustavo Petro y Hugo Chávez. - Foto: SEMANA

Según Cabal, detrás de la elección de Gustavo Petro también hay intereses de la izquierda de América Latina para quedarse con Colombia, como lo han hecho con otros países de la región y que están en crisis.

“El problema de Petro son los criminales que tiene detrás, Nicolás Maduro es un delincuente. Petro es un rehén de Juan Manuel Santos y del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla”.

La senadora recalcó que buscará ser la líder de la oposición y que en el Congreso el Centro Democrático será el muro de contención para evitar que Gustavo Petro implemente las promesas de campaña que harán daño a los colombianos.