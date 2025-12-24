El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Este miércoles, 24 de diciembre, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, no se guardó nada sobre la polémica ‘paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ahora anunció unas zonas de concentración en este departamento del Caribe colombiano.

Para Zuleta, las decisiones las están tomando sin tener en cuenta a los mandatarios locales, departamentales, los gremios y hasta las mismas víctimas de estos grupos ilegales que tienen en jaque la seguridad. Asimismo, sostuvo que no se opone a los diálogos de paz, pero sí a la forma en la que están manejando el tema desde la capital del país.

“La paz no es un logro de un gobierno, la paz es un logro del Estado. Y para que sea posible tiene que haber planeación, articulación y participación de todos los actores. Esto no puede ser una decisión tomada desde oficinas frías en Bogotá, desconociendo el territorio”, afirmó.

Zuleta insiste que esta decisión nunca fue consultada y tampoco conocen los alcances de este proceso de paz: “El presidente de la República se respeta, pero Córdoba también tiene gobernador, alcaldes, Consejo de Paz, víctimas, empresarios, academia y sociedad civil. Esto no es tierra de nadie”.

También, hizo un fuerte reparo sobre la voluntad del Clan del Golfo de hacer la paz, pues los casos de extorsión siguen registrándose en todas las poblaciones del departamento de Córdoba.

“Desde el primer día pedí que cesaran las extorsiones y eso no ha ocurrido. Aquí no solo extorsionan al ganadero; extorsionan al conductor de buseta, al taxista, al vendedor ambulante, al prestamista. Incluso las obras civiles tienen que pagar cuotas”, aseguró.

El gobernador recordó que su departamento tiene varios procesos de paz fallidos, por lo que desde el Gobierno Petro deben analizar muy cada uno de los pasos que dan en estas conversaciones y negociaciones.

“El proceso con el EPL fue fallido, el de las AUC, fallido. En Tierralta hubo un ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) con las Farc, también fallido. Se entregaron curules en el Congreso, pero no hubo una reparación real para las víctimas. En Córdoba hay más de 400 mil víctimas del conflicto armado en los últimos 50 años”, señaló.

Zonas de ubicación del Clan del Golfo estarán hasta diciembre de 2026 en Chocó y Córdoba: esto dice la resolución del Gobierno

En medio de toda esta polémica, el gobernador cuestionó duramente las políticas que promueve el actual Gobierno: “¿Qué es la paz para este Gobierno, si todos los días asesinan policías y militares? Ellos son los verdaderos héroes de la patria. Hace pocos días, siete jóvenes fueron asesinados por el ELN en el Cesar, tres de ellos cordobeses. Eso duele y no se puede normalizar”.

Fue claro, además, en sostener que desde su administración departamental no van a convivir con la criminalidad y que siempre apoyarán con recursos a los integrantes de la Fuerza Pública que a diario trabajan por la seguridad en esta zona del país.

“Yo no puedo aplaudir ni convivir con la criminalidad. Una cosa es tener voluntad de paz y otra muy distinta es convivir con el delito. La criminalidad se combate”, afirmó.

Guerra interna en el Clan del Golfo por la paz total de Petro: la mayoría de cabecillas no le caminan a esos diálogos

Zuleta insistió en que la paz no solo es diálogo, sino inversiones sociales que —según su juicio— no se ven en su departamento por parte del Gobierno nacional.

“¿Dónde están las inversiones del Gobierno Petro en Tierralta o en los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial)? La paz no se construye con discursos, se construye cerrando brechas sociales y evitando que la ilegalidad siga reemplazando al Estado”, reclamó.

Al ser consultado sobre la presencia de los integrantes de la Fuerza Pública en su departamento, fue claro en asegurar que se ha registrado un recorte presupuestal desde el orden nacional, pero que siguen con los apoyos utilizando los recursos propios.

“Tenemos cerca de 10.000 hombres entre Policía y Ejército para un departamento de más de dos millones de habitantes, pero es insuficiente”, dijo Zuleta a SEMANA.

Panfletos del Clan del Golfo. Foto: Policía del Atlántico.

Aunque el apoyo del nivel central es poco, el mandatario departamental, señaló que su territorio ha crecido y hoy es referencia del Caribe colombiano.

“Hoy Córdoba es uno de los departamentos con mayor reducción de homicidios en Colombia, el mejor del Caribe en indicadores de seguridad y uno de los de mayor crecimiento económico. Mientras el país creció 1,6 %, Córdoba creció 1,9 %. El turismo crece más del 8 %”, afirmó.

Este es uno de los letreros del Clan del Golfo. Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

Finalmente, Zuleta dijo que su departamento ha crecido, aunque desde el Gobierno de Petro no lo han apoyado como debería.

“Hoy, 24 de diciembre, Córdoba vive un buen momento, a pesar de la poca inversión nacional. Este departamento va por buen camino, pero la paz no se impone: se construye con el territorio”.