El Ejército confirmó que luego de varias labores de verificación se desactivaron explosivos que habían sido instalados en la vía Panamericana con fines terroristas.

“A través del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte) se llevó a cabo la detonación controlada, evitando cualquier riesgo para la población y los transeúntes del corredor vial”, indicó el Ejército.

Así mismo indicó la institución militar que: “el despliegue de nuestros soldados sobre la vía Panamericana, en Cauca, permitió neutralizar la activación de un dispositivo explosivo improvisado que fue ubicado en una alcantarilla sobre el sector de El Cairo, en el municipio de Cajibío”.

Los informes de observación nacionales e internacionales señalan que las elecciones se han desarrollado con claridad y bajo estándares que garantizaron la voluntad de los ciudadanos. Foto: Semana

Las acción terroristas se frustró a pocos días de la segunda vuelta presidencial, para la cual el sector defensa activó el Plan Democracia, que tiene como propósito garantizar la seguridad de los colombianos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó que existe un amplio dispositivo de seguridad desplegado en el territorio nacional.

“Toda la Fuerza Pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrá 248.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 160.000 más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408.000 uniformados. Reconocemos los riesgos y por ello desplegamos desde hace más de un año el ‘Plan Democracia’ (…) el Estado tiene la capacidad para mitigarlos” indicó el ministro de Defensa, Sánchez.

En medio del Plan Democracia, el Ministro recordó que hay una articulación con las autoridades electorales del país.

Ley seca por segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026. Foto: Getty Images

A su turno el Registrador Nacional, Hernán Penagos informó que el material electoral está siendo distribuido en todas las ciudades, municipios y veredas con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.

Según las autoridades, la acción de la Fuerza Pública durante los próximos días estará enfocada en neutralizar el posible riesgo de constreñimiento al electorado, por lo que invitaron a denunciar a la Línea 157 la comisión de cualquier delito electoral.