Un emotivo homenaje recibió este sábado 10 de octubre el teniente Ramiro Besada Lombana, uno de los veteranos de la Guerra de Corea, por parte del presidente Abelardo De La Espriella.

Un honor rendir homenaje al teniente Ramiro Besada Lombana, veterano de la Guerra de Corea y ejemplo vivo de valor, patriotismo y amor por Colombia. Su historia en el Batallón Colombia y su vida entera nos inspiran a mantenernos siempre firmes por la patria. ¡Gracias por su servicio y entrega! 🇨🇴🎖️ ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 10, 2026

El teniente, de 96 años de edad, recibió unas sentidas palabras por parte del primer mandatario. Todo esto mientras los invitados realizaban los respectivos honores.

“Corea conoció de qué era capaz el soldado colombiano. Nuestros hombres dejaron allí su reputación de valor y profesionalismo que todavía hoy es recordada y honrada en la relación entre Colombia y ese gran país. Gracias querido teniente, siempre vamos a recordar su valor y patriotismo”, aseguró.

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En medio de los aplausos del jefe de Estado y un gran abrazo, el teniente Ramiro Besada Lombana aseguró, orgullo, que si tuviera que ir otra vez a Corea lo haría, si pensar dos veces.

El teniente, oriundo de Barranquilla, viajó a Corea en 1946. Según un perfil publicado por el diario El Heraldo, su experiencia en la Armada Nacional lo llevó a ser clave en operaciones militares en dicho conflicto.

Los hombres mayores que salieron a desfilar por Bogotá durante las celebraciones del pasado 20 de julio parecían venir de otro tiempo. Y así era: se trataba de un grupo de veteranos de la guerra de Corea (1950-1953). Ha sido la única vez que tropas colombianas han luchado por fuera del continente. Foto: Diana Sánchez

Besada Lombana fue alcalde de Barranquilla en el año de 1986. Igualmente, ocupó varios cargos relacionados con la planeación y las obras públicas en la capital del Atlántico.

Además, trabajó en el sector industrial y estuvo vinculado a la Universidad del Norte como docente y decano de la División de Ingenierías.

Día del Veterano

El homenaje se hizo en medio del Día del Veterano y contó con la presencia de la cúpula de las Fuerzas Militares.

“En el Día del Veterano, rindo homenaje a quienes consagraron sus mejores años a proteger a Colombia. Esta condecoración es el abrazo de gratitud de un país que nunca olvidará su valentía. ¡Honor a nuestros veteranos en su buen retiro!“, aseguró el primer mandatario.