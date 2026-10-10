Abelardo De La Espriella envió emotivo mensaje en el Día del Veterano: “Mi admiración, mi respeto y mi gratitud eterna”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió este sábado un emotivo mensaje a los hombres y mujeres que portaron el uniforme de la fuerza pública, en el marco de la conmemoración del Día del Veterano.
“En el Día del Veterano, honro con profundo respeto y gratitud a cada hombre y mujer que vistió el uniforme con entrega y valentía. Su vocación, sacrificio y compromiso con la defensa de la patria y la seguridad de todos dejan una huella imborrable en nuestra historia”, manifestó.
El mandatario agradeció en un mensaje en su cuenta de X a los veteranos “por su servicio incondicional y por inspirarnos con su ejemplo de lealtad y honor”, y destacó el cambio que ha tenido la fuerza pública desde su llegada.
“Que lo escuche Colombia entera: la moral de nuestras tropas está más alta que nunca, su honor no se negocia, su sacrificio no se olvida y su dignidad se defiende. Aquí hay un Gobierno que respeta a sus soldados, honra a sus veteranos y se siente profundamente orgulloso de sus Fuerzas Militares”, indicó.
En el Día del Veterano, honro con profundo respeto y gratitud a cada hombre y mujer que vistió el uniforme con entrega y valentía.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 10, 2026
Su vocación, sacrificio y compromiso con la defensa de la patria y la seguridad de todos dejan una huella imborrable en nuestra historia.
Gracias… pic.twitter.com/6tDEi5NVVp
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