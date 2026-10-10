Abelardo De La Espriella envió emotivo mensaje en el Día del Veterano: “Mi admiración, mi respeto y mi gratitud eterna”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió este sábado un emotivo mensaje a los hombres y mujeres que portaron el uniforme de la fuerza pública, en el marco de la conmemoración del Día del Veterano.

Abelardo De La Espriella hace importante anuncio tras dos meses de Gobierno y envía mensaje a Colombia

“En el Día del Veterano, honro con profundo respeto y gratitud a cada hombre y mujer que vistió el uniforme con entrega y valentía. Su vocación, sacrificio y compromiso con la defensa de la patria y la seguridad de todos dejan una huella imborrable en nuestra historia”, manifestó.

El mandatario agradeció en un mensaje en su cuenta de X a los veteranos “por su servicio incondicional y por inspirarnos con su ejemplo de lealtad y honor”, y destacó el cambio que ha tenido la fuerza pública desde su llegada.

“Que lo escuche Colombia entera: la moral de nuestras tropas está más alta que nunca, su honor no se negocia, su sacrificio no se olvida y su dignidad se defiende. Aquí hay un Gobierno que respeta a sus soldados, honra a sus veteranos y se siente profundamente orgulloso de sus Fuerzas Militares”, indicó.

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