POLÍTICA

Abelardo De La Espriella envió emotivo mensaje en el Día del Veterano: “Mi admiración, mi respeto y mi gratitud eterna”

El mandatario colombiano lideró un acto de conmemoración en Cartagena.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de octubre de 2026 a las 1:19 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella en la conmemoración del Día del Veterano en Cartagena.
El presidente Abelardo De La Espriella en la conmemoración del Día del Veterano en Cartagena. Foto: Presidencia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió este sábado un emotivo mensaje a los hombres y mujeres que portaron el uniforme de la fuerza pública, en el marco de la conmemoración del Día del Veterano.

El video también destacó la creación del denominado Fondo Milagro.
Abelardo De La Espriella hace importante anuncio tras dos meses de Gobierno y envía mensaje a Colombia

“En el Día del Veterano, honro con profundo respeto y gratitud a cada hombre y mujer que vistió el uniforme con entrega y valentía. Su vocación, sacrificio y compromiso con la defensa de la patria y la seguridad de todos dejan una huella imborrable en nuestra historia”, manifestó.

El mandatario agradeció en un mensaje en su cuenta de X a los veteranos “por su servicio incondicional y por inspirarnos con su ejemplo de lealtad y honor”, y destacó el cambio que ha tenido la fuerza pública desde su llegada.

“Que lo escuche Colombia entera: la moral de nuestras tropas está más alta que nunca, su honor no se negocia, su sacrificio no se olvida y su dignidad se defiende. Aquí hay un Gobierno que respeta a sus soldados, honra a sus veteranos y se siente profundamente orgulloso de sus Fuerzas Militares”, indicó.

En desarrollo...