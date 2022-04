“El gran ganador es la justicia colombiana”: Francisco Bernate sobre el caso Uribe

La jueza 28 Penal del Circuito de Bogotá decidió no precluir la investigación que adelanta la justicia contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos.

Sobre este tema, expertos juristas hablaron con SEMANA para analizar con más detalle esta noticia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe.

El abogado penalista Francisco Bernate destacó la actuación de la jueza que tenía el caso. “Lo primero, y es muy importante porque he visto comentarios en redes sociales en los que se dice que esto significa un llamamiento a juicio para el expresidente Álvaro Uribe, y no, esto lo que significa es que esta petición no prosperó, el proceso vuelve a la Fiscalía que es la única que puede decidir en Colombia si acusa o no. Un juez de la República no puede obligar a la Fiscalía General de la Nación a acusar”, afirmó el jurista.

Bernate también destacó que se retomará el caso del exmandatario y “el fiscal tendrá que decidir si va a insistir como le decía Marlon Díaz, en una solicitud de preclusión con otros argumentos, con otro respaldo, o si ya va a hacer un llamamiento a juicio, pero hasta tanto no se profiera una sentencia definitiva, la persona se presume inocente”, explicó el abogado.

Francisco Bernate señaló que en este caso “el gran ganador de esta jornada es la justicia colombiana. Una jueza brillante, una jueza independiente, una jueza valiente, una jueza rigurosa y estudiosa. Podemos estar en desacuerdo con los argumentos, pero no puede haber ningún cuestionamiento sobre la seriedad y rigurosidad del Juzgado 28 Penal del Circuito, uno de los mejores de Colombia y es el gran ganador, la Judicatura, la independencia, la demostración que en Colombia los jueces no fallan con argumentos políticos y se toman muy en serio su trabajo”.

Francisco Bernate destacó el trabajo de la jueza colombiana que según el jurista “irradia mística, irradia respeto por la legalidad, es el gran ganador”.

En este caso el abogado Bernate también señaló que “la Fiscalía debe tomar decisiones muy rápidas”, además de destacar la virtualidad, pues esta facilitó el trabajo de las personas que intervienen en la audiencia.

¿Qué sigue en el proceso de Uribe, luego del fallo de la juez?

Tras conocerse la decisión en primera instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe y ante los recursos jurídicos a los que acudieron las partes, la revisión quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

Para el abogado Francisco Bernate, experto en derecho penal, dicho Tribunal deberá decidir si confirma o modifica la decisión tomada por la jueza 28 Penal del Circuito. Pero aclaró que es una decisión del Tribunal que no se conocerá al instante, teniendo en cuenta que cuando llegue a la segunda instancia, su revisión puede tardar hasta medio año.

“Estamos muy lejos de un cierre definitivo o una decisión definitiva en este caso y todavía falta una última palabra. En el caso que la decisión de la jueza 28 Penal sea objeto de una acción de tutela, esta se tramita en primera instancia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia ante la Sala Laboral de la misma Corte Suprema y eventualmente podría ser revisada por la Corte Constitucional, como ya ha sucedido conforme lo vimos al inicio de la audiencia, pero falta la decisión del Tribunal y esa decisión podría ser objeto de una acción de tutela”, añadió Bernate.

Es de recordar que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe, por presuntamente sobornar testigos en un largo proceso que ha sostenido con el senador Iván Cepeda, nació en la Corte Suprema de Justicia, pero ante su renuncia como senador quedó en manos de la justicia ordinaria.

Hay que señalar que, a esta instancia del caso, que está en manos de la jueza 28 Penal, se llegó luego que la Fiscalía General de la Nación pidiera que se concluyera el caso, ya que para dicha autoridad no existía mérito para continuar.

“Esta versión coincide a plenitud con lo afirmado por el mismo Carlos Enrique Sierra Vélez en el escrito que suscribió y que fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia por el doctor Jaime Granados el día 15 de agosto de 2017; por ello, la Fiscalía no entiende cómo el mismo Carlos Enrique Vélez, en declaración en el presente proceso rendida en la Corte Suprema de Justicia, haya negado aquella versión que venía sosteniendo”, manifestó la Fiscalía en su momento.