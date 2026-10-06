Las imágenes del Nevado del Ruiz cubierto de blanco que circulan en redes sociales han llamado la atención por la impresionante postal que deja la montaña.

La capa de nieve transforma el paisaje de la cumbre y vuelve a destacar la belleza natural de uno de los volcanes más emblemáticos de Colombia.

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El cerro blanco de la Cordillera Central

La parte alta de la montaña aparece cubierta por una extensa capa blanca, dejando una postal que rápidamente ha llamado la atención de quienes han podido observar o compartir el registro.

El volcán, ubicado en la cordillera Central, luce completamente diferente cuando la nieve cubre buena parte de su superficie.

El contraste entre el blanco de la cumbre, las zonas oscuras de la montaña y las nubes que suelen rodear esta región crea un paisaje que parece sacado de una postal.

Las imágenes también recuerdan por qué el Nevado del Ruiz es uno de los escenarios naturales más representativos del país.

La montaña hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, un área protegida que se extiende por territorios de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.

Imagen del Nevado del Ruiz con su cpa ablanca, compartida por redes sociales Foto: Foto X @nuevodiaibague

Una montaña que conserva una de las principales masas glaciares de Colombia

El paisaje blanco no es solamente uno de los principales atractivos visuales del Ruiz.

En su parte más alta existe una masa glaciar que constituye un ecosistema de enorme importancia para la región.

De acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Nevado del Ruiz conserva actualmente la segunda mayor masa glaciar de Colombia.

Sin embargo, esa cobertura ha experimentado una reducción considerable durante las últimas décadas.

El Ideam estima que en 2024 el área glaciar del Ruiz era de 7,17 kilómetros cuadrados, con una disminución de 6,58 % frente a 2022.

Por eso, una imagen en la que la montaña aparece nuevamente cubierta de blanco también permite dimensionar la importancia de conservar estos ecosistemas de alta montaña.

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El glaciar no solo hace parte del paisaje. Las zonas de alta montaña asociadas al Nevado del Ruiz cumplen un papel fundamental en la regulación y provisión de agua para diferentes sectores de la región.

La postal del Nevado del Ruiz cubierto de blanco adquiere así un significado especial: además de su belleza, permite observar uno de los pocos territorios del país donde todavía existe hielo glaciar.