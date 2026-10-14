El “oso de la marcha”: seguidores del petrismo rechazaron la seguridad de Gustavo Petro en la terraza del Congreso

Con la misma rapidez con la que se viralizó la imagen de dos funcionarios de la Policía, especializados como francotiradores, en la terraza del Congreso y en medio del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, también se difundió el documento que confirmó que hacían parte del esquema de seguridad del expresidente Petro.

Marchas del 14 de octubre: estas son las imágenes que dejan las manifestaciones en varias zonas del país

“Una grosería. A esta hora, policías con fusil intimidan una marcha alegre y pacífica con gentes tan firmes en la defensa de la vida y la democracia”, dijo el exsenador Gustavo Bolívar sin detenerse a preguntar a quién estaban cuidando los policías que estaban en la terraza del Congreso.

El documento que contradijo las publicaciones que Gustavo Bolívar y congresistas como Jennifer Pedraza difundieron en redes sociales para advertir que estaban intimidando a quienes participaban en las marchas es un oficio enviado por el jefe de la avanzada de seguridad de Gustavo Petro, en el que solicita autorización para ubicar a los policías en la terraza del recinto.

“Solicitar su colaboración en el sentido de autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos funcionarios de la fuerza pública a partir de las 8 horas del día 14 de octubre de 2026 con el fin de garantizar la integridad del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”, advirtió el documento.

Una vez se conocieron el documento y la declaración del presidente del Senado, Honorio Enríquez, en la que explicó que los policías en las terrazas del recinto hacían parte de la seguridad del expresidente Gustavo Petro, las burlas no se hicieron esperar, sin que hasta el momento quienes cuestionaron su presencia hayan corregido sus publicaciones o reconocido la equivocación.

“La congresista Jennifer Pedraza, de nuevo, haciendo el ridículo. Esos hombres estaban en el techo del Capitolio por solicitud del esquema de seguridad del mismo expresidente Gustavo Petro”, dijo también en sus redes la concejal Sandra Forero.

El representante Daniel Briseño también les recordó a quienes dijeron sentirse “intimidados” por los francotiradores en la terraza del Congreso que no se trató de una orden del Gobierno de Abelardo De La Espriella, sino de la propia seguridad de Gustavo Petro, una aclaración que no tuvo la misma difusión que las publicaciones iniciales de otros legisladores.

“La izquierda se quejó porque había francotiradores en los techos del Capitolio vigilando la plaza de Bolívar durante la concentración de hoy. Dijeron que “Abelardo los estaba intimidando”. La verdad es que los francotiradores fueron solicitados por el esquema de seguridad de Petro”, dijo Briseño.

Para algunos sectores, el “oso de la marcha” estuvo en la reacción de los congresistas que cuestionaron la presencia de los francotiradores sin conocer que estos habían sido solicitados por el esquema de seguridad de Gustavo Petro.