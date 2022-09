El periodista Felipe Zuleta se destapa y le dice duras verdades en la cara al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la invasión de tierras

La invasión de tierras es un tema del que se ha venido hablando en el país desde hace varias semanas. En su momento, el presidente Gustavo Petro dio un plazo para que los ocupantes desalojaran los predios, sin embargo, fue un llamado sin respuesta. Ahora, lejos de una solución, el problema sigue presente y en aumento.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que la fuerza pública solo puede intervenir si la invasión aún no cumple 48 horas. En caso contrario, se requiere de una orden judicial para proceder con el desalojo. Por ello, han abogado por la vía del diálogo, sin embargo, la complicación entre invasores y propietarios no es fácil de lograr.

Las crecientes invasiones tienen en alerta máxima a los propietarios de tierras en Colombia. Por ejemplo, en algunas regiones, los ganaderos han creado las denominadas “brigadas solidarias” para hacerle frente a esta problemática. De hecho, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, ha advertido que si les toca actuar en “manada”, lo harán.

Ante ese panorama, en las últimas horas se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien dijo que la Policía ha venido actuando ante las ocupaciones ilegales de predios por parte de campesinos, comunidades afro e indígenas, motivo por el cual dijo no justificar que los ganaderos tomen justicia por mano propia.

“Es intolerable que haya justicia por mano propia. Lo que me comenta el general Sanabria es que los ganaderos han definido un plan de trabajo conjunto y yo pronto tendré una reunión con sus representantes. No hay ninguna posibilidad de que estos temores de volver a organizarse en fuerzas de autodefensa se pueda concretar”, dijo el jefe de la cartera de Defensa, a la salida de un debate de control político en el Senado de la República.

El ministro de Defensa también fue enfático en decir que, si transcurren 48 horas iniciales de la invasión de las tierras y la fuerza pública no intervino, ya será responsabilidad de una autoridad judicial proceder con procesos de restitución y recuperación de los predios.

El periodista Felipe Zuleta arremete contra el MinDefensa

A propósito de las, hasta ahora, infructuosas medidas del Estado para responder y solucionar el tema de las invasiones de predios, el periodista Felipe Zuleta se destapó y le dijo duras verdades al ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En primer lugar, Zuleta indicó que estaba de acuerdo en cuanto a que “es intolerable que haya justicia por mano propia”. No obstante, dejó un ácido comentario dirigido al ministro: “Pero como usted no hace nada ni deja hacer, ¿Qué más esperaba? La solución es sacar a los invasores. Cosa que este gobierno no quiere hacer”.

A propósito, el martes 20 de septiembre, en Vicky en Semana, un grupo de ganaderos, en cabeza de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirieron a la invasión masiva de propiedades privadas, algo que se ha convertido en un serio problema que los ha obligado a reaccionar como gremio.

Por tal razón, los ganaderos dijeron que, por el hecho de impedir que los invasores se apropien de sus tierras, no los pueden llamar paramilitares.

“En cierta manera nos va a afectar la vida profesional y el buen nombre que tenemos nosotros”, dijo el ganadero Juan Fernando Gaviria.

Por su parte, Jorge Hernán Mejía, otro de los ganaderos invitados en Vicky en Semana, opinó que no era posible que los llamaran paramilitares por el hecho de defenderse de los invasores.

“Para mí eso no es paramilitarismo, pedir auxilio, pedir a la fuerza pública que nos apoye, que nos ayude a defender la propiedad privada; yo creo que eso no es paramilitarismo. Pedirle al Gobierno, a las diferentes instancias como la Asociación de Ganaderos, las diferentes asociaciones: ‘oiga, por favor, ayúdenos, apoyémonos, bajemos juntos a hablar con la gente’, yo creo que eso no es paramilitarismo”, indicó el empresario Mejía.