El presidente de la SAE se encuentra en el centro del debate por su apoyo a tuit polémico con imagen de Stalin

Todo comenzó cuando Andrés Parra, identificado como líder juvenil y coordinador del Pacto Histórico Juvenil Santander, publicó un mensaje en Twitter el 4 de agosto. En el tuit, Parra expresó: “ Acá el único camino es radicalizarse, porque la libertad se conquista con la lucha, no mendigando puestos, ni haciendo acuerdos con el “centro” y la derecha. Al final, esos nombres son solo un disfraz del fascismo. La lucha es una sola, es la lucha de clases. El Estado es un instrumento de dominación y no de conciliación y así lo ha demostrado la oligarquía, ya es hora de entenderlo y comenzar a usarlo”, acompañado de una imagen de Josef Stalin, el antiguo dictador soviético.

Alertas del presidente de la SAE por intimidaciones a sus padres

“Sapo hijueputa, deje de estar metiéndose y esculcando cosas que a usted no le importan. ¿Por qué no más bien investiga a esos hijueputas guerrilleros que tiene al lado? No se ponga en riesgo ni exponga a su familia, sapo malparido. Lo que está quieto se deja quieto, no más. No joda más, hijueputa”, dice el mensaje enviado al celular del secretario de Transparencia el pasado 16 de abril.