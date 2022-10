El presidente Gustavo Petro mostró el primer puente instalado por el Ejército, tras su orden: “dicho y hecho”, ocurrió en La Guajira

El presidente de la República, Gustavo Petro, mostró a través de sus cuentas oficiales en redes sociales el primer puente instalado por el Ejército Nacional en el departamento de La Guajira, luego de su orden. El mandatario publicó un video y compartió orgulloso la noticia del logro.

El presidente manifestó que este puente era prioridad, ya que muchos niños en La Guajira tenían que cruzarlo todos los días para trasladarse de sus escuelas a sus casas, por lo que tenían que arriesgar sus vidas para cruzarlo. Algo que se había agravado durante las últimas semanas por las condiciones climáticas.

“Dicho y hecho. Con el Batallón de Ingenieros se pone un puente tipo Bailey en el barrio 3 de Abril en Uribia, La Guajira, donde centenares de niños arriesgaban sus vidas diariamente al cruzar el arroyo que creció por la tormenta Julia”, escribió el mandatario a través de su oficial en Twitter, donde compartió un video de los soldados instalando el puente.

Dicho y hecho. Con el batallón de ingenieros se pone un puente tipo Bailey en el barrio 3 de abril en Uribia, Guajira, donde centenares de niños arriesgaban sus vidas diariamente al cruzar el arroyo que crecio por la tormenta Julia. pic.twitter.com/cAP7sUOrc2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2022

El trino del jefe de Estado, como es habitual, generó polarización en las redes sociales entre los que felicitaron su labor, sumándole los agradecimientos por el reciente anunció de la eliminación de visa de turista a colombianos en el Reino Unido, y también los que le critican el valor elevado del dólar en los últimos días y las violentas protestas de los indígenas este miércoles en Bogotá.

“Rechazo y condeno los actos vividos en Bogotá”: presidente Petro tras brutal agresión de indígenas contra varios policías

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó enérgicamente por los hechos que se registraron en Bogotá el miércoles de esta semana, en donde un grupo de indígenas atacó brutalmente a varios policías en el centro de la capital, en medio de una manifestación, la cual también dejó daños materiales.

El mandatario colombiano se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, en un mensaje donde condenó los actos de violencia y las agresiones de las que fueron víctimas varios integrantes de la Fuerza Pública en el centro de la capital del país.

De la misma manera, el jefe de Estado realizó una reflexión y dijo de manera directa que la falta de diálogo tendrá como consecuencia que se agudicen los hechos violentos en la sociedad.

“La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía”, publicó Petro.

Y dejó claro: “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.

Así mismo, el mandatario colombiano visitará a los integrantes de la Policía que resultaron heridos en medio de las manifestaciones de los indígenas.

A renglón seguido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter rechazando lo sucedido.

“Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la Fuerza Pública, haré lo propio con esto”, indicó la mandataria haciendo referencia al video en el que se ve al policía tirado en el piso siendo golpeado por indígenas.

“Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos”, dijo la alcaldesa López. Y a renglón seguido puntualizó: “El Gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”.