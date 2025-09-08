Suscribirse

El Tino Asprilla entregó detalles del accidente que involucró a varios de sus caballos: contó cómo están los animales

El accidente de tránsito se registró en horas de la tarde del sábado, 6 de septiembre.

Redacción Nación
8 de septiembre de 2025, 3:59 p. m.
El Tino Asprilla y el accidente del camión con sus caballos.
El Tino Asprilla y el accidente del camión con sus caballos. | Foto: Colprensa y pantallazo de video de la cuenta en X: @full_cali.

Este sábado, un camión que transportaba nueve caballos de propiedad del exjugador de la Selección Colombia, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, se terminó accidentando en la vía que conduce a la Terminal de Transporte de Tuluá, Valle del Cauca.

El accidente se registró, al parecer, por exceso de velocidad. En imágenes que circulan en las redes sociales se observa que el camión terminó volcado, metros más adelante de haber tomado una curva.

Contexto: El Tino Asprilla se salió de casillas por accidente de camión con sus caballos: “Se voló”

Tras lo anterior, al lugar llegó el Tino Asprilla y algunas otras personas, para ayudar a sacar a los caballos que iban en el camión. Sobre el conductor del automotor, el exjugador de la Selección Colombia apareció en un video diciendo que había huido del lugar en una moto.

Ahora, cuando han pasado pocas horas de ese accidente, el Tino Asprilla entregó detalles de este siniestro vial y, a su vez, contó cómo están los animales que iban en el camión.

De acuerdo, con el exjugador, todo ocurrió en instantes en que los animales iban a ser llevados a la cabalgata de la vallecaucanidad, en el municipio de Andalucía.

“Llevaba nueve caballos, pero afortunadamente a nadie le pasó nada. Ni los que iban en el camión, ni a los caballos. Fueron daños materiales, no más”, dijo el Tino Asprilla en entrevista con Caracol Radio.

Además, indicó que, minutos después del accidente, al lugar arribaron agentes de tránsito, quienes hicieron “sus respectivos análisis y ya. Todo mundo bien afortunadamente. Fue más el susto”.

Faustino Asprilla y el accidente del camión con su caballos.
Faustino Asprilla y el accidente del camión con su caballos. | Foto: Getty Images y cuenta en X @full_cali, respectivamente.

El exjugador insistió en que el camión sí iba con exceso de velocidad, mientras llevaba: “casi cuatro mil kilos en caballos. Cuando se fueron todos para un lado, el camión se paró y terminaron todos volcados”.

Es de mencionar que, en el video que circuló en redes sociales minutos del después del accidente, al Tino Asprilla se le escuchó decir: “Mirá donde cayó este hijue***. Venía de allá… mire la velocidad tan hijue*** que mire donde se vino a voltear; se tenía que voltear antes… mire la velocidad, para voltearse acá. ¿Y sabe qué hizo? Se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó el mier*** acá”.

2. El Tino Asprilla entregó detalles del accidente que involucró a varios de sus caballos: contó cómo están los animales

Tino AsprillacaballosTuluáAccidente de tránsito

