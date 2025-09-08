El Tino Asprilla entregó detalles del accidente que involucró a varios de sus caballos: contó cómo están los animales

Este sábado, un camión que transportaba nueve caballos de propiedad del exjugador de la Selección Colombia, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, se terminó accidentando en la vía que conduce a la Terminal de Transporte de Tuluá, Valle del Cauca.

El accidente se registró, al parecer, por exceso de velocidad. En imágenes que circulan en las redes sociales se observa que el camión terminó volcado, metros más adelante de haber tomado una curva.

Tras lo anterior, al lugar llegó el Tino Asprilla y algunas otras personas, para ayudar a sacar a los caballos que iban en el camión. Sobre el conductor del automotor, el exjugador de la Selección Colombia apareció en un video diciendo que había huido del lugar en una moto.

Ahora, cuando han pasado pocas horas de ese accidente, el Tino Asprilla entregó detalles de este siniestro vial y, a su vez, contó cómo están los animales que iban en el camión.

De acuerdo, con el exjugador, todo ocurrió en instantes en que los animales iban a ser llevados a la cabalgata de la vallecaucanidad, en el municipio de Andalucía.

“Llevaba nueve caballos, pero afortunadamente a nadie le pasó nada. Ni los que iban en el camión, ni a los caballos. Fueron daños materiales, no más”, dijo el Tino Asprilla en entrevista con Caracol Radio.

Además, indicó que, minutos después del accidente, al lugar arribaron agentes de tránsito, quienes hicieron “sus respectivos análisis y ya. Todo mundo bien afortunadamente. Fue más el susto”.

El exjugador insistió en que el camión sí iba con exceso de velocidad, mientras llevaba: “casi cuatro mil kilos en caballos. Cuando se fueron todos para un lado, el camión se paró y terminaron todos volcados”.