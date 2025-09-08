Suscribirse

Nación

Tragedia: joven se bajó de su moto para ayudar en accidente y fue arrollado por camioneta de alta gama

El conductor del vehículo huyó del sitio después de ocasionar el terrible accidente.

Redacción Nación
8 de septiembre de 2025, 1:39 p. m.
Anderson Báez Mendoza y camioneta involucrada en accidente en Floridablanca.
Anderson Báez Mendoza y camioneta involucrada en accidente en Floridablanca. | Foto: Foto 1: El Tiempo / Foto 2: X: @oscarghernandez

Anderson Báez Mendoza, un joven de tan solo 25 años, murió en un trágico accidente de tránsito en el que resultó involucrado un conductor que manejaba una camioneta marca Toyota Fortuner.

Todo ocurrió en el área metropolitana de Bucaramanga, más específicamente en Floridablanca, durante el más reciente fin de semana.

Anderson Báez Mendoza, víctima en accidente en Floridablanca.
Anderson Báez Mendoza, víctima en accidente en Floridablanca. | Foto: El Tiempo

De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por los testigos del hecho, todo inició cuando un motociclista se accidentó. Ante esto, Anderson y otros conductores corrieron a ayudarlo.

Hasta ahí todo iba normal, pero cambió cuando la camioneta pasó a gran velocidad y atropelló por lo menos seis personas que estaban allí.

Contexto: Pareja murió en terrible accidente de tránsito en Pereira: su hija de 4 años está gravemente herida

Uno de los afectados fue Anderson, quien habría sido arrastrado hasta unos 500 metros por el vehículo junto con su moto. Lamentablemente, el cuerpo quedó enganchado en la camioneta y murió en ese instante.

“Un conductor de una moto pierde el control, cae en la vía, los demás conductores al pasar detienen la marcha para ayudarlo y una camioneta embiste a las personas, entre ellos, el conductor de una moto, el cual es arrastrado casi 500 metros. Finalmente, se pierde la vida por el choque”, indicaron las autoridades.

“Lo mató, lo mató”, comenzaron a gritar algunos de los testigos. El vehículo de cuatro ruedas finalmente terminó chocando contra un separador, mientras que el cuerpo de la víctima quedó sobre la vía.

En algunos videos que se han conocido a través de las redes sociales, se observa el pánico que se vivió en el sitio y el estado en el que terminó el automotor.

Según los testigos, tras ocasionar el accidente, el conductor se bajó y, al parecer, estaba en estado de embriaguez. En un principio, supuestamente intentó coger un taxi, pero este no le paró y salió huyendo por la Transversal del Bosque, en Floridablanca.

Contexto: Se conocen imágenes del momento en que el bus del Deportivo Cali arrolló a hincha

Hasta el punto llegaron las autoridades y realizaron el respectivo levantamiento del cadáver, al tiempo que recopilaron algunos de los testimonios de quienes observaron lo ocurrido.

La familia del joven de 25 años le confirmó al diario El Tiempo que ya lograron identificar al dueño de la camioneta. Al parecer, sería integrante de una empresa de Bogotá.

“El man iba como borracho, trabado, porque una persona coherente no acelera el vehículo”, dijo un allegado de Anderson.

Por ahora, la familia del motociclista hace los preparativos para darle el último adiós, mientras que al tiempo inicia la batalla para que este hecho no quede en la impunidad y el conductor de la camioneta responda por lo que hizo.

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitoSantandertragedia

