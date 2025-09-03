Pareja murió en terrible accidente de tránsito en Pereira: su hija de 4 años está gravemente herida

Hay consternación en la ciudad de Pereira por un fatal accidente de tránsito en el que murió una pareja, mientras que su hija de cuatro años resultó gravemente herida.

Las víctimas fueron identificadas como Michel Vélez López, de 19 años, y Brian Stiven Villegas Arias, de 27. Por su parte, la niña se llama Celeste.

Esta fue la camioneta que provocó el terrible accidente. | Foto: Redes sociales

Según las primeras informaciones, todo ocurrió a la altura del kilómetro 4+500 en la vía Pereira – Condina. Allí, la pareja se movilizaba en una motocicleta en compañía de la niña.

Al parecer, una camioneta Toyota Prado de alta gama los embistió y terminó arrollando a los tres ocupantes. Tras esto, el conductor del vehículo lo abandonó y rápidamente se fue de la zona en otra camioneta.

Por su parte, la familia quedó herida en el sitio, los integrantes fueron socorridos rápidamente por personas que pasaban por allí y a los pocos minutos llegaron algunas ambulancias para atender la emergencia.

La mujer murió en el lugar de los hechos, mientras que las esperanzas se depositaron en su novio y en su pequeña hija de cuatro años, quienes fueron trasladados hasta un centro médico.

Hay gran consternación en esta zona del país. | Foto: Redes sociales

Los dos ingresaron a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Brian Stiven duró ocho días luchando por su vida, pero finalmente perdió la batalla el pasado lunes.

Celeste, por su lado, presentó un trauma craneoencefálico severo, lesiones torácicas y fractura en una pierna, por lo que sigue en el hospital y se encuentra bajo pronóstico reservado.

Cuando las autoridades llegaron al sitio del accidente, encontraron la moto de la familia y la camioneta del hombre que iba manejando y que, al parecer, provocó el choque. La misma estaba en un costado de la vía y toda su parte delantera destruida.

Por ahora, la Policía está recopilando el material de prueba necesario y adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó en este caso e identificar plenamente a la persona que iba manejando este vehículo.