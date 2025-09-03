El pasado sábado 30 de agosto, se presentó un grave accidente de tránsito que involucró al bus del Deportivo Cali, cuando el automotor transportaba a los jugadores del conjunto vallecaucano rumbo al estadio Palmaseca, para el encuentro ante Independiente Medellín (DIM) por la novena jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

Ese día, mientras el bus avanzaba, un motociclista, junto a su acompañante, chocaron contra el automotor. En el lugar perdió la vida un joven hincha del Deportivo Cali, mientras que su acompañante fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

El joven fallecido fue identificado como Juan Pablo Núñez Agudelo, quien cursaba el último grado de bachillerato en la institución educativa Cárdenas Mirriñao, ubicada en Palmira.

Transcurridos pocos días de la tragedia que enluta a una familia vallecaucana, en las últimas horas se viralizó un video donde se aprecia el momento exacto del siniestro vial.

En las imágenes se observa que el bus del conjunto azucarero avanzaba por la recta de Cali a Palmira, mientras algunos motociclistas iban a su costado, alentando a los jugadores que allí se transportaban.

Sin embargo, de un momento a otro, por circunstancias que son investigadas por las autoridades, Juan Pablo Núñez Agudelo y su compañera terminaron chocando su moto contra el bus del Deportivo Cali.

Las imágenes del accidente entre el bus del Deportivo Cali y el motociclista. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en Facebook: Iniciativa Ciudadana Radio - IC Radio

Vale destacar que, por respeto a la familia, SEMANA se abstiene de publicar el video del momento exacto del accidente.

Tras la muerte del joven, el Deportivo Cali lamentó lo ocurrido a través de un comunicado.

El Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Pablo Núñez Agudelo, un hincha que perdió la vida en un accidente de tránsito mientras acompañaba y alentaba a nuestro equipo.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecemos el amor y la pasión que siempre demostró por nuestros colores.

De igual manera, manifestamos nuestra solidaridad con la joven que lo acompañaba y que resultó afectada a raíz de este mismo incidente.