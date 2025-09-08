Hay luto tras la muerte de una promesa del fútbol colombiano en medio de un accidente automovilístico que se presentó en la mañana de este domingo, 7 de septiembre.

Se trata de Éder Smic Valencia, de 16 años, quien jugaba en la Academia Alemana Popayán y estaba próximo a viajar a los Estados Unidos para concretar su llegada al equipo de la MLS, New York Red Bulls, según lo informó el periodista argentino Mariano Olsen a través de la red social X.

“El joven delantero tenía acuerdo para fichar por @NewYorkRedBulls (viajaría la próxima semana a USA). Que Dios te tenga en la gloria, Éder”, aseguró el periodista en la citada red social.

En redes sociales, la Academia Alemana Popayán lamentó la muerte del menor: “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila, categoría 2009, producto de un accidente automovilístico durante su periodo de vacaciones en su natal Guachené. Acompañamos a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento y honramos su memoria como parte de nuestra Academia. Estará por siempre en nuestros corazones. Pedimos respeto para su familia y para nuestra institución en este momento de duelo”.

En cuanto al joven fallecido, se estableció que había hecho parte de los procesos de la Selección Colombia, como preparación para el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026.

El accidente de tránsito

El accidente se presentó en la Zona Franca e Industrial de Puerto Tejada, sobre la vía que va hacia Guachené, en el Cauca.

De acuerdo con medios regionales, un camión cisterna chocó contra varios vehículos que avanzaban sobre la vía, entre estos, un automotor gris en el que se movilizaba el joven.