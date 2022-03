Elecciones 2022: esta es la mujer que liderará referendo contra el aborto de David Barguil

Luego de la decisión que tomó la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, han surgido distintas acciones en contra que buscan cambiar la sentencia del Alto Tribunal.

Una de ellas ha sido un referendo, idea que han sacado a relucir algunos líderes políticos, especialmente de partidos como el Conservador y el Centro Democrático.

El aspirante a la Presidencia por el Partido Conservador David Barguil se reunió con Viviane Morales, con quien selló una alianza. La exfiscal no solo respaldó la candidatura del senador, sino que ambos anunciaron que si Barguil resulta elegido, ella será quien lidere ese proceso de referendo en contra del aborto.

La exfiscal aseguró que depositará su voto por Barguil en la consulta interpartidista del Equipo por Colombia el próximo 13 de marzo por tres razones.

“La primera, por su vida: ha sido un hombre clase media, hijo de mujer cabeza de familia que salió adelante por sus propios méritos y esfuerzo. Segundo, por su trayectoria: como congresista ha defendido a la gente frente a los intereses de los poderosos. Y la tercera, por sus convicciones: ha sido el candidato más enfático en defender la vida, en rechazar el aborto hasta la semana 24 de gestación y en promover un referendo por la vida”, aseguró Morales.

Por su parte, Barguil reconoció el gesto de la exsenadora y recordó que más allá de ese respaldo a su candidatura hay distintos temas que los unen.

“Para mí es muy especial que una mujer de tu talla, de tu talante y de las luchas que has dado hoy apueste por este joven. Nos vinculan muchos temas, principalmente hoy la lucha por la vida, de todas las vidas. La vida de los bebés que están en los vientres de las madres y también la de todos”, afirmó Barguil.

Además, señaló que buscarán impulsar este referendo para contrarrestar la decisión que tomó la Corte hace unos días.

“Nos vinculan los valores, la defensa de lo que representa esta sociedad colombiana. Le he pedido que ella me ayude a liderar en todo el país ese referendo que vamos a hacer para proteger la vida. Me emociona y me llena de mucho optimismo tu apoyo. ¡Vamos a dar esa lucha por ese cambio que este país requiere!”, aseguró.

Son varios los que desde el Partido Conservador han apoyado ese referendo. Otro de los que habló de esa propuesta fue el presidente de la colectividad Omar Yepes, quien dijo que desde el conservatismo no solo apoyan sino que impulsarán ese referendo.

“Él (Barguil), el presidente Pastrana, el directorio nacional conservador, en general la bancada, el partido en el Senado y en la Cámara es muy coincidente de que 24 semanas para facilitar el aborto es un exabrupto. Ahí se está sacrificando prácticamente una vida”, afirmó Yepes en entrevista con SEMANA.

Mencionó que le parece acorde que se hubiera quedado la decisión en las tres causales que estaban permitidas, pero que los magistrados de la Corte se extralimitaron en sus funciones cuando legislaron sobre la materia cuando esa es una tarea del Congreso.

El presidente del Senado, que pertenece al Partido Conservador, fue uno de los primeros que sacó a relucir esta propuesta del referendo, la cual fue mencionada por otros sectores, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe y varios del Centro Democrático.

Luego de varios días de conocida la decisión de la Corte, algunos han hablado de los ‘micos’ jurídicos que eso podría conllevar.

El senador Santiago Valencia del Centro Democrático alertó que esta y otra decisión de la misma Corte que permite la venta de órganos de fetos podría abrir un boquete para que haya comercialización y todo un negocio detrás de ambas decisiones.

“¿Cuál es el objetivo de promover el asesinato del no nacido?, ¿hay intereses económicos detrás de las decisiones de la Corte?, ¿existe alguna relación entre permitir abortos hasta los seis meses y la vía libre de donación de órganos de fetos abortados?”, cuestionó Valencia.