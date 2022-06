Elecciones 2022 | Registraduría amplió el horario para reclamar cédulas

El país se prepara para la segunda vuelta presidencial que se realizará el 19 de junio entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes obtuvieron las dos más altas votaciones en la primera vuelta. Sin embargo, muchos aún no tienen su cédula y no tienen claro si podrán o no hacer su uso de su derecho al voto.

Ya sea porque el ciudadano acabó de cumplir la mayoría de edad y quiere votar por primera vez o porque es un ciudadano que ya ha votado, pero en los últimos meses perdió su documento de identidad y tuvo que solicitar una nueva cédula, la Registraduría ha informado que ampliará los horarios para beneficiar a estos ciudadanos y que puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial.

Todo ciudadano colombiano que pretenda votar en las próximas elecciones del 19 de junio debe tener presente que la cédula es el único documento de identidad permitido para ejercer este derecho. Es decir, que el ciudadano que cuenta con contraseña o con denuncia de pérdida de la cédula, no podrá votar en su punto asignado.

“¡Queremos garantizar tu derecho al voto! Durante el mes de junio ampliamos nuestros horarios para que reclames tu cédula de ciudadanía en la sede donde la tramitaste y puedas participar en las elecciones presidenciales del 19 de junio”, publicó la Registraduría Nacional del Estado Civil este lunes 6 de junio a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

¡Queremos garantizar tu derecho al voto! 🗳



Durante el mes de junio, ampliamos nuestros horarios para que reclames tu cédula de ciudadanía en la sede donde la tramitaste y puedas participar en las elecciones presidenciales del 19 de junio. pic.twitter.com/HXIvfS4eQn — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 6, 2022

Por este motivo, los ciudadanos que estén a la espera de su cédula deben acercarse a la Registraduría donde hicieron el trámite correspondiente de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde y reclamar su documento de identidad lo más pronto posible y así poder participar de la jornada electoral en la que se decidirá el próximo presidente de Colombia.

Elecciones presidenciales en Colombia: ¿hay inscripción de cédula para segunda vuelta?

De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del potencial de votantes, 39.002.239, sufragaron 21.418.631, es decir, el 54,91 %.

Los votos válidos fueron 21.146.287, de los cuales 366.623 fueron en blanco (1,73 %), no marcados, 29.715 (0,13 %), y nulos, 242.629 (1,13 %).

La Registraduría les recordó a los colombianos que luego de la primera vuelta presidencial ya no habrá una nueva inscripción de cédulas, como sucedió para las elecciones del Congreso de la República, las consultas internas (13 de marzo) y la jornada del pasado domingo.

La razón es que el 29 de marzo se venció el plazo de inscribir el documento de identidad para ejercer el derecho al voto para las elecciones presidenciales.

Y es que eso tiene un sustento legal, debido a que la Constitución Nacional establece que la inscripción de cédulas debe hacerse hasta tres meses antes de las elecciones. Y en este caso, no hay tiempo para abrir un nuevo proceso, ya que la segunda vuelta presidencial será en menos de tres semanas.

Ante esta situación, la entidad señaló que las personas que no alcanzaron a inscribir la cédula podrán votar en el puesto que asignó la Registraduría Nacional del Estado Civil, cercano al lugar donde tramitó su documento, siempre y cuando este haya sido expedido después del 8 de enero de 2003.

Si una persona se fue a vivir a otra ciudad y no realizó la inscripción de cédula, tendrá que desplazarse al lugar de votación en donde registró previamente el documento de identidad.