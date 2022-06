Elecciones 2022: las polémicas alrededor de Gustavo Petro

Este domingo 19 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia y los colombianos eligen entre Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, aspirante por la Liga Gobernantes Anticorrupción, para ser sucesor del presidente Iván Duque.

El líder de la Colombia Humana fue el más votado durante la primera vuelta presidencial el pasado 29 de mayo, confirmando en gran medida su favoritismo en las encuestas previas; el candidato obtuvo un total de 8.500.000 votos, es decir, el 40,32 % del total. No obstante, la carrera a la Casa de Nariño ha sido envuelta en sus polémicas, tanto por su pasado como integrante del M-19, como por su gestión en la Alcaldía de Bogotá.

Militancia en la guerrilla del M-19, 1978-1990

En la juventud, Gustavo Petro fue integrante del M-19, grupo guerrillero desmovilizado en 1990, pero que en su momento dio muchos golpes de opinión y llevó a cabo uno de los episodios más violentos y trágicos en la historia del país, es decir, la toma del Palacio de Justicia en 1985.

El candidato ingresó al Movimiento 19 de abril con 18 años. El grupo era parte de la llamada segunda ola de movimientos guerrilleros, que creció en la década de 1970 influenciado por la Revolución cubana.

En ese sentido, en 1978, Petro vivía en Zipaquirá y leyó los documentos donde se resumía la Conferencia del M-19, calificándola como una tesis lógica y popular.

Asimismo, a sus 21 años, Petro ya se encontraba involucrado en la política de Zipaquirá, primero como personero, luego como concejal, mientras seguía involucrado con el M-19.

Cabe mencionar que el candidato por el Pacto Histórico fue arrestado en 1985 y pasó un año y medio en prisión por orden de la justicia penal militar. Fue liberado en 1987, y en 1990 el M-19 eligió la paz con el Gobierno de Virgilio Barco.

El ‘petrovideo’

Durante el debate en noviembre de 2018 en el Senado de la República, sobre el escándalo de Odebrecht, la congresista Paloma Valencia dio a conocer un video en el que se veía a Petro recibiendo fajos de dinero y poniéndolos en una bolsa, lo cual generó un escándalo en todo el país.

Además, la conversación entre Petro y otra persona es inaudible, pero se puede ver al senador recibiendo los billetes y conversando con la persona.

La respuesta del candidato se dio a través de su cuenta oficial de Twitter, con una declaración de su abogado, manifestando que el video fue un intento de “desprestigiar y descalificar la gestión política” del senador.

Y agregó que, examinando el video, se cree que fue tomado de manera ilegal por un “excompañero del senador Petro hace más 14 años”. Dijo que se trataba de una actividad interna de recolección de recursos para el “mantenimiento y sostenimiento del movimiento”.

Finalmente, el abogado manifestó que este acto “no corresponde a ningún acto corrupto ni de recibir dineros de contratistas, ni de ningún empresario interesado en decisiones públicas”.

Crisis de las basuras en Bogotá

En el año 2011, el líder de la Colombia Humana ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, su paso por esa entidad es recordado principalmente por una crisis en la recolección de basuras que llevó a su destitución y posterior restitución.

Luego de una investigación disciplinaria por el manejo de la crisis, Petro fue destituido por la Procuraduría por 15 años para ejercer cargos públicos en el año 2013.

El candidato Petro había desprivatizado la recolección de basuras en la capital, entregando a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el sistema de recolección de residuos. Dicho proceso llevó a un caos en la recolección de basura en la ciudad, que duró tres días y causó importantes gastos para los bogotanos.

Polémica sobre la venta de votos

El pasado 12 de marzo de 2022, un día antes de las elecciones al Congreso de la República, el candidato Petro realizó un polémico pedido a los votantes a través de sus redes sociales.

“Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto”, indicó Petro.

No obstante, esa no fue la primera ni la última vez que Gustavo Petro condenó la compra de votos, pero con ese tuit lo señalaron de instar a las personas a aceptar el dinero, pero votar por el Pacto Histórico, lo cual fue visto por algunos como una incitación el delito.

Iniciativa del ‘perdón social’

El candidato ha definido al ‘perdón social’ como un perdón generalizado para los victimarios, basado en la “verdad y reparación de las víctimas, a través de mecanismo concretos”.

Sin embargo, la polémica se desató a principios de abril cuando se reveló que Juan Fernando Petro, hermano del candidato, visitó en el Complejo Carcelario Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota al exsenador Iván Moreno, condenado por corrupción.

Petro afirmó que su hermano no forma parte de su campaña y que la reunión se dio de manera independiente. “Yo no mandé hablar a nadie con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la comisión intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso”, manifestó el candidato.

Varios de sus rivales, en ese momento, manifestaron que el ‘perdón social’ era un forma de perdón a cambio de votos para las elecciones en primera vuelta.