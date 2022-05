Elecciones presidenciales 2022: ¿a qué hora se conocerán resultados?

Durante este domingo 29 de mayo millones de colombianos están habilitados para votar en las urnas con el fin de elegir al próximo presidente de la República. En esta ocasión se llevan a cabo las elecciones de primera vuelta, hecho que ha generado un sinfín de reacciones desde la política y otras áreas.

El primero en ejercer el derecho al voto fue el actual presidente de Colombia, Iván Duque, con cuya acción dio paso para que las urnas se abrieran a nivel nacional. La Registraduría especificó que el horario para sufragar es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Además, el encargado de esta entidad del Estado, Alexánder Vega, aseguró que será una jornada electoral transparente.

Durante los comicios presidenciales, la Registraduría agregó que hay ocho misiones de observación electoral, 27 agrupaciones internacionales y al menos 500 observadores nacionales para que haya garantía de los resultados. Incluso, Vega confirmó que se hizo la entrega correspondiente de los kits electorales a los municipios y consulados que están distribuidos por todo el país.

En cuanto a los resultados, el organismo encargado de dirigir y organizar las elecciones, en palabras de Alexánder Vega, estima que antes de las 8 de la noche se conocerá si habrá una segunda vuelta presidencial o, según la cantidad de votos registrados, quién será el ganador de estos comicios.

Cabe señalar que hace unos días el registrador nacional habló con Vicky en Semana, donde afirmó que las garantías en este día de elecciones son necesarias y no habrá fraude.

El funcionario aseguró que “no es posible el fraude en Colombia” y que todo está listo para que el proceso electoral se lleve a cabo con total normalidad.

“No solo lo digo yo, también lo dijo la MOE, las misiones de observaciones como la Unión Europea y la OEA, donde no es posible el fraude en Colombia. Sí puede haber inconsistencias, puede haber errores, pero todo se corrige en el escrutinio. Nuestro sistema funciona por etapas, la Registraduría no cuenta votos, la Registraduría no escruta, quienes escrutan son los jurados y luego los jueces de la República”, explicó Vega en Vicky en Semana.

De acuerdo con Vega, si hay un error por parte de los jurados de votación, este podrá ser subsanado en las comisiones escrutadoras donde están los partidos políticos, las campañas presidenciales y los testigos electorales.

“Nosotros no intervenimos más allá y no puede haber fraude por una sencilla razón, porque son varias voluntades que intervienen en el proceso electoral: la Registraduría, los partidos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Electoral; fuera de eso, los organismos de control. Todo es susceptible de trazabilidad y cualquier inconsistencia, sea dolosa o sea de buena fe, es detectable en el escrutinio. Por eso fraude electoral no puede haber en Colombia”, insistió el registrador nacional.

Otros datos de las elecciones presidenciales 2022

Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar en estas elecciones presidenciales para el período 2022-2026. De acuerdo con los datos compartidos de la Registraduría, están habilitadas 100.809 mesas de votación que están dispuestas en 12.263 puestos.

En el tarjetón estará la foto de ocho candidatos con sus respectivas fórmulas presidenciales, pero solo seis están habilitados. Esto debido a que el exgobernador Luis Pérez y la exsenadora Ingrid Betancourt retiraron su candidatura.

