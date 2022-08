“En Colombia hay muchos casos de cáncer, pero no hay investigación”: Luis Carlos Sarmiento propone cambiar el panorama

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo inauguró este viernes 26 de agosto el primer simposio ‘Oncología de cara al futuro’, en el que aseguró que con la creación de la Fundación CTIC, Centro de Tratamiento e Investigación que lleva su nombre, se busca cambiar radicalmente la historia natural del cáncer.

El evento, que reúne 23 expertos nacionales e internacionales, busca discutir y explorar nuevas alternativas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento e investigación sobre la enfermedad, de cara a la década del 2030. En él serán presentados proyectos en el campo del tratamiento y acompañamiento del paciente.

“Uno de los pilares de este centro es la generación de conocimiento. Siento muchísimo orgullo al instalar esta sección, que espero sea la primera de muchos espacios de colaboración, intercambio de ideas y trabajo conjunto entre lo clínico, la academia, lo público, la industria y la investigación”, dijo el empresario.

Añadió que “el único propósito es cambiar radicalmente la historia natural del cáncer. Parte de la labor es prestar servicios clínicos e investigación integral multidisciplinaria”.

Durante su intervención se refirió a los motivos que le llevó a la creación de la Fundación CTIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo.

“Cuando concebí la idea del hospital, una cosa que me llamó la atención es que en Colombia hay muchos casos de cáncer, no más que en el resto del mundo, pero acá no hay investigación. Y no porque no haya personal capacitado, porque tenemos profesionales excelentes, sino porque no había el respaldo económico que requiere la investigación”, señaló.

Y agregó que “este responde a las necesidades y expectativas” de los pacientes.

Por su parte, el director ejecutivo del CTIC, Rafael Sánchez, destacó la importancia del evento en el desarrollo de la investigación en la lucha contra el cáncer.

“A lo largo de estos dos días tendremos la posibilidad de ilustrarnos en temas que van desde la oncología global hasta el microbioma y su relación con el cáncer, pasando por el uso de la tecnología y, además, explorando distintos modelos de atención en cáncer acompañados de la inteligencia artificial como una herramienta que empieza a ser cada vez más importante”, dijo Sánchez.

Agregó que “a lo largo del simposio contaremos con espacios de discusión para que se puedan hacer preguntas, construir respuestas y, sobre todo, entender los caminos hacia el futuro en el tratamiento del cáncer”.

Desde que abrió sus puertas, la Fundación CTIC, Centro de Tratamiento e Investigación Luis Carlos Sarmiento Angulo ha recibido y atendido a 80 pacientes de diferentes ciudades de Colombia e inclusive de fuera del país. - Foto: Carlos Bonilla

Finalmente, señaló que desde su apertura, la Fundación ha recibido y atendido a 80 pacientes de diferentes ciudades de Colombia e inclusive de fuera del país, tras señalar que se han atendido pacientes en áreas como radioterapia, centros de inclusión, imágenes diagnósticas, consulta externa, hospitalización y se han llevado a cabo los primeros procedimientos de radiocirugía.

Cuidados paliativos y nuevas investigaciones

Esther de Vries, directora del Programa Doctoral en Epidemiología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en cáncer epidemiológico, dijo, en relación con los cuidados paliativos, que “los pacientes, además del tratamiento técnico, necesitan a alguien que los vea como las personas que son y las necesidades que tienen”.

“Es algo que todos, desde todos los niveles, tenemos que volver a aprender”, señaló al referirse a la necesidad de trabajar en trabajos paliativos domiciliarios, como sucede en el Reino Unido.

Añadió que “en el cuidado en general muy importante, volver la parte humana de la atención de las personas que atraviesan por una época tan difícil, sea que se van a curar o no. Vistos como personas”.

Por su parte, el director científico del Grupo de la Cooperativa Oncológica de Latinoamérica, Gustavo Werutsky, señaló que en Brasil se avanza en los estudios de las mutaciones del cáncer, con el propósito de desarrollar los medicamentos para su tratamiento.

El director científico del Grupo de la Cooperativa Oncológica de Latinoamérica, Gustavo Werutsky, señaló que en Brasil se avanza en los estudios de las mutaciones del cáncer, con el propósito de desarrollar los medicamentos para su tratamiento. - Foto: Cortesía

“Estimular los estudios de los investigadores de los centros de oncología. Investigando más en términos de la biología de las mutaciones que responden muy bien a nuevos tratamientos”, destacó Gustavo Werutsky como los principales objetivos de las investigaciones que se adelantan en Brasil.

Temas y expertos que participan en el simposio

Teniendo en cuenta el papel que juegan la investigación científica y la academia en el desarrollo de nuevas alternativas para la lucha contra el cáncer, el evento contará con la participación de 23 destacados investigadores. En el encuentro se busca presentar proyectos en el campo del tratamiento y acompañamiento del paciente.

En consecuencia, las ponencias del evento académico rondarán, entre otros temas, sobre tecnología y ciencia en el tratamiento de la enfermedad, tendencias en el acompañamiento del paciente y la incidencia de los factores hereditarios en la enfermedad.

El simposio cuenta con un grupo de conferencistas de los principales centros oncológicos de Estados Unidos, Brasil, México y Colombia, quienes lideran temas relacionados con la enfermedad a nivel internacional.

Los expertos han dedicado gran parte de su vida a generar contenido para el sector de la salud, relacionado con la optimización de procesos de la enfermedad y enfocados a dar mejores resultados para los pacientes, resaltando la importancia de invertir en la creación de conocimiento sobre la enfermedad.

Se destacan, entre otros, Mathew Meyerson, actual director del Centro de Genómica del Cáncer del Dana-Faber Cancer Institute, asociado con el descubrimiento de algunos de los oncogenes más relevantes para el cáncer de pulmón y del melanoma; Evan Lipson y Udai Kamula, investigadores en inmunoterapia, terapia celular y melanoma.

De igual forma, el director de Programa de Oncología Global en el Sylvester Comprehensive Cancer Center, Gilberto López, quien es uno de los principales exponentes de la oncología global y promotor de la universalización del conocimiento en cáncer y del acceso a medicamentos y nuevas tecnologías en los países de ingresos medios y bajos.

Otro de los expertos que participan en el simposio se encuentra Christian Rolfo, quien es investigador comprometido con la difusión y generación de conocimiento sobre el papel de las biopsias líquidas y el futuro del diagnóstico no invasivo del cáncer.

Aquí se puede consultar la agenda del evento: