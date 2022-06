En lugar de dar explicaciones al país, campaña de Petro hará denuncia internacional por ‘petrovideos’

Mientras Gustavo Petro está en el departamento del Chocó adelantando su agenda de campaña y cocinando con los habitantes de esa región, al interior del país hay muchas dudas sobre las conversaciones que fueron reveladas por SEMANA, en las que queda en evidencia la estrategia que aplicó su campaña en contra de otros candidatos.

Aunque los colombianos estaban atentos a sus respuestas y posturas sobre los diálogos de Roy Barreras con varios integrantes del Pacto Histórico, la campaña de Petro anunció una serie de acciones legales ante la Fiscalía General y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña, asumió la vocería y respondió a las revelaciones, pero sin responder sobre lo que realmente ocurrió.

“Estas filtraciones tienen una clarísima intencionalidad política. Son viejas. Una es de hace diez meses, otra de hace dos meses, y la pregunta que se hacen los colombianos y, obviamente, nosotros, es ¿por qué las publican solo a diez días de las elecciones?, porque tienen la intención de influir en la voluntad política de los colombianos”, dijo el exdirector del Sena.

Según Prada, los audios y videos están fuera de contexto, pero tampoco explicó cuál es el que la campaña considera que el país debería conocer. “Publican solamente pedacitos que les conviene para no mirar la totalidad de la grabación”.

Sin embargo, para el jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que se debe resaltar es que en las grabaciones no se usan malas palabras en contra de ninguno de quienes estuvieron en la campaña presidencial.

“En las publicaciones que hacen no hay una sola mala palabra, no hay un solo ataque. Hay análisis individuales, de carácter estratégico, revisando cómo se van a mover los otros candidatos y cómo se podría mover la campaña frente a ellos”.

En su declaración, Prada no hizo referencia a la gravedad del contenido en los audios y videos revelados por SEMANA ni respondió a la pregunta de si Gustavo Petro aprobó esas estrategias de campaña en su calidad de candidato presidencial.

“En estos diez días vamos a pedir todas las medidas y garantías necesarias y el acompañamiento internacional para que podamos desarrollar nuestra actividad de campaña, en este remate, de forma democrática, transparente y con la reserva que deben tener las deliberaciones internas de cada campaña”.

“Campaña de Petro es una banda criminal y esto es un Petrogate”: Federico Gutiérrez amplía denuncia contra al candidato en la Corte

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, habló con Vicky en Semana a propósito de las revelaciones que SEMANA dio a conocer en las que se muestra cómo la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro organizó una estrategia de desprestigio contra sus rivales políticos. “Ampliamos denuncia en la Corte contra Gustavo Petro y su banda criminal”, aseguró el exaspirante previo a entrar al Alto Tribunal, en Bogotá.

De acuerdo con Federico Gutiérrez, la filtración dada a conocer por SEMANA demuestra que lo denunciado por él, en el sentido de que estaba en marcha en su contra una campaña de desprestigio, es real. Por eso, dijo, se acercó a la corporación a ampliar una denuncia que ya había presentado en igual sentido y ahora con mayores pruebas.

Gutiérrez también aseguró que las conversaciones muestran que sí hubo un ofrecimiento de prebendas a delincuentes detenidos, lo que él ha denominado como el Pacto de La Picota. “Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, dijo Sebastián Camilo Guanumen Parra refiriéndose al aspirante.

“Se demuestra con estas revelaciones cómo pretendían una campaña de desprestigio absoluto. Estamos ante una banda criminal que no puede gobernar en Colombia”, aseguró Gutiérrez. “Los recibimos como lo reciben los colombianos. Aquí no hay ética, no hay moral alguna de parte de Petro y de su campaña y así pretenden gobernar el país. Y eso no puede ocurrir”, agregó el excandidato.

“Aquí lo importante es que ya todo sale a la luz, lo importante es que salga la verdad. El juego sucio fue de todos, pero aquí hubo una actitud criminal. No podemos dejar que Petro y su banda criminal gobiernen a Colombia”, agregó el excandidato, quien aseguró que la campaña de Sergio Fajardo también lo atacó, al igual que lo hizo la de Rodolfo Hernández.

“Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dijo Guanumen. Al respecto, dijo Gutiérrez, queda en evidencia que hay que elegir bien luego de observar estas tácticas políticas.

“Roy Barreras es un criminal y debe responder ante la justicia”, agregó Gutiérrez para luego ampliar la denuncia presentada el 11 de mayo pasado y en las que advertía de la campaña de desprestigio. “Aquí lo que se tiene que tener en consideración es que la política tiene que tener estándares de valores. Si así son en campaña, imaginen gobernando”, agregó.