En medio de consejo de seguridad en Arauca grupos al margen de la ley habrían quemado una tractomula

En las últimas horas se registró la quema de una tractomula que transportaba materiales para reparar un oleoducto en Arauca, mientras se llevaba a cabo un consejo de seguridad que contaba con la presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada.

Al parecer, este hecho habría sido orquestado por grupos al margen de la ley. Supuestamente dos sujetos armados sin identificarse, abordaron al conductor de la tractomula, la cual llevaba una retroexcavadora y un tubo.

Estos materiales iban en dirección al oleoducto ‘Caño Limón Coveñas’, el cual fue destruido en un atentado el pasado 9 de febrero. Sin embargo, estos no llegaron a su objetivo, pues el vehículo fue interceptado en inmediaciones del lugar.

Un fuerte incendio se desató tras el atentado al oleoducto. Foto: Ecopetrol. - Foto: Ecopetrol

Por el momento, las primeras versiones sostienen que el conductor fue abordado por estos sujetos y posteriormente incendiaron el tractocamión. Además de eso, cuatro volquetas más que llevaban equipo de soldadura, herramientas y otros materiales para la reparación, fueron llevadas con rumbo desconocido.

No obstante, en las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó que habían recuperado las cuatro volquetas que habían sido retenidas. Por el momento no se ha mencionado nada más del tema.

Atentado con granada a central térmica en Barrancabermeja

Preocupación en el sector minero energético es lo que expresan algunas compañías y voceros de la industria extractiva.

Celsia, empresa que hace parte del Grupo Argos, denunció recientemente que durante la noche del viernes 27 de enero, la central térmica Merilectrica, la cual está ubicada en Barrancabermeja – Santander, fue víctima de un atentado que fue perpetrado con una granada.

El hecho se produjo contra la infraestructura de la compañía energética, que se dedica a energías renovables y a promover la eficiencia energética.

La explosión no dejó heridos ni causó daños a personas. No obstante, sí se registraron varios daños materiales que no alcanzaron a afectar la operación de la compañía, indicaron los voceros de Celsia.

“La empresa rechaza este tipo de actos que ponen en riesgo la vida de los colaboradores y comunidades vecinas, además de perjudicar una infraestructura fundamental para el respaldo eléctrico del país”, enfatizaron a través de un comunicado a la opinión pública.

En el lugar de los hechos estuvieron las autoridades y la fuerza pública.

¿Qué hay en la central?

Meriléctrica es una planta térmica que utiliza como combustible el gas natural. En ciclo simple con capacidad de 160 MW. Está localizada en la comuna 7 del municipio de Barrancabermeja, Santander. Esta comuna fue foco del conflicto en el pasado por la presencia de grupos armados.

Desde el primer semestre de 1998, Meriléctrica inició operaciones en la zona.

Central Merilectrica, de Celsia - Foto: Celsia

Zona de petróleo y minería

Ha sido común en Colombia que se generen hechos de orden público en áreas de producción petrolera y minera. Barrancabermeja, en particular, es un punto estratégico para la producción de hidrocarburos.

No es solo el hallazgo de petróleo el que caracteriza a este punto de la geografía santandereana, sino la facilidad de transporte de la producción mineroenergética, por la cercanía del río magdalena, lo que permite un mayor acceso a los puertos y a la exportación.

Torre energia Colombia - Foto: Getty Images/iStockphoto

Muchos historiadores catalogan a Barrancabermeja como el ‘botín’ del oro negro. En ese lugar está ubicada una de las dos refinerías de Ecopetrol.

En el caso de la central térmica de Celsia, se trata de una instalación para generar energía eléctrica a partir de energía térmica. Dichas termoeléctricas, en general, utilizan combustibles fósiles, como gas y carbón.

En zonas en las que se ubican este tipo de generadoras se presentan protestas y reclamos por parte de ambientalistas y líderes comunitarios, sin contar con que la infraestructura de estas instalaciones también es foco de atentados, como el que registró la central de Celsia.