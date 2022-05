“En menos de 24 horas, el proceso cambió de rumbo”: empresa que iba a hacer auditoría en elecciones

Datasys Group habló en exclusiva para SEMANA. Dio detalles de por qué no se culminó el contrato con el Consejo Nacional Electoral para hacer la auditoria internacional.

La empresa costarricense Datasys había sido seleccionada para llevar a cabo la auditoría internacional que se había presupuestado para estas elecciones. Sin embargo, algo sucedió a último momento y finalmente el proceso no pudo culminar. El país se quedó sin ese mecanismo para dar más garantías a las elecciones.

Leonel Rivera, director de vertical electoral en Datasys Group, habló con SEMANA y dio detalles de ese proceso, ¿qué pasó y por qué finalmente no se concretó el contrato?

SEMANA: Para entender mejor el servicio que iban a prestar, ¿a qué se dedica la compañía?

LEONEL RIVERA: Datasys es un grupo que tiene presencia en nueve países, desde 1998, es decir, 24 años. Somos especialistas en temas de implementación tecnológica, abarcando todas las áreas desde la parte del hardware, software, consultoría, diseño, bases de datos, etcétera.

Tenemos enfoques en varias verticales en las cuales somos especialistas como ciberseguridad, desarrollo de sistemas, una de las variantes de la vertical es auditoría de sistemas, hacemos servicios especializados, entre otros.

SEMANA: ¿Han tenido experiencia en temas electorales?

L.R.: Sí. En diferentes ángulos.

SEMANA: ¿Nos puede dar algunos ejemplos?

L.R.: Digamos que los más recientes fue el proceso electoral de Honduras en noviembre del año pasado. Fuimos adjudicados en uno de los lotes para el sistema de transmisión de resultados en tiempo real.

SEMANA: ¿Qué pasó con el contrato que iban a firmar con el órgano electoral colombiano, por qué no se culminó?

L.R.: Nosotros acreditamos todos los documentos que solicitaron en tiempo y forma. Presentamos la oferta tal y como fue requerida. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, tal vez es una pregunta que ellos deberían de responder, nosotros solamente fuimos notificados de que la contratación no iba.

SEMANA: ¿Cuándo les informaron que no se cumpliría el contrato?

L.R.: El martes en la tarde.

SEMANA: Cuéntenos del proceso de contratación, ¿había otros oferentes, desde cuándo empezó?

L.R.: Realmente desconocemos si había otros aspirantes, nosotros no tenemos el alcance competitivo de la cantidad de oferentes que se tengan en cuenta en ese proceso público es información que ellos se guardan.

Empezó con un correo electrónico a principios de abril en el que ellos hicieron un requerimiento de una cotización preliminar.

SEMANA: En el comunicado de prensa que sacaron dicen que hubo “presiones externas” que torpedearon ese proceso, ¿a qué se refieren concretamente?

L.R.: Nosotros no sabemos de política, somos expertos en tecnología. Así que podemos garantizar que cumplimos con todos los requisitos y certificaciones que nos pidieron. Incluso, hubo anuncios públicos de que habíamos sido elegidos. Y después, en menos de 24 horas, el proceso cambió de rumbo.

SEMANA: La senadora María Fernanda Cabal fue una de las voces que criticó esa contratación, dijo por ejemplo que trabajaron con una filial de Thomas Greg & Sons, ¿es así?

L.R.: No hemos escuchado de ellos y no tenemos ningún tipo de relación ni con ella ni con ninguna otra de las figuras que se mencionaron en los medios de prensa.

SEMANA: La senadora Cabal también dijo que ustedes no tendrían la suficiente experiencia para llevar a cabo ese proceso, ¿qué responden?

L.R.: Claro que tenemos esa experiencia, nosotros acreditamos las cartas de experiencia de nuestros clientes que nos la solicitaron y la hicimos llegar al CNE en Colombia y por supuesto que tenemos la acreditación necesaria y suficiente como para poder llevar a cabo un proceso tan especial y delicado como esta auditoría.

SEMANA: La congresista también aseguró que tendrían sanciones en Honduras, ¿tienen algún tipo de incumplimiento en ese país, en Costa Rica, o en cualquier otro?

L.R.: En 24 años de trayectoria no hemos sido notificados nunca de una sanción. Tampoco hemos sido sujetos de ninguna demanda, ni de ni en lo público ni en lo privado. En el caso particular de Honduras, el CNE no lo requirió, pero nosotros aprovisionamos un día después de que empezaron a decir esas cosas, una nota de la Procuraduría General de la República (Honduras), donde certifica que nosotros nunca hemos sido sancionados y nunca hemos estado en ningún proceso de índole judicial.

SEMANA: ¿El contrato se cayó por presiones políticas o por lo que se dijo sobre ustedes?

L.R.: Nosotros no somos una organización política, no entendemos el tema de presiones políticas y cómo se estructuran desde el punto de globalidad. No tendría alcance para contestar esa pregunta.

SEMANA: Específicamente, ¿qué tareas iban a hacer en estas elecciones?

L.R.: Era una auditoría forense, del proceso que hubo en marzo de este año, y una auditoría previa con auditoría forense del proceso del 29 de mayo.

SEMANA: Cuando habla de auditoría forense, ¿concretamente de qué trata?

L.R.: Es una historia pos-mortem, es decir, pasó el evento y entonces se hace una auditoría de sistemas determinar si todos los componentes tecnológicos funcionaron tal cual se esperaba que funcionaran.

No tenemos una función de fiscalización. Lo que validamos es que desde el punto de vista tecnológico cumplan con su función y que estén trabajando sin corrupción y bajo esquemas de seguridad mundialmente probados.

SEMANA: ¿En el proceso de contratación los tiempos se cumplieron?

L.R.: Pidieron la oferta con 24 horas de tiempo para acreditarla, junto a la documentación. Se acreditó tal y como se requirió en el plazo, pasó un día, a las 6 de la tarde se pidió y a las 6 de la tarde del día siguiente ya se tenía toda la documentación.

SEMANA: De parte de ustedes, ¿qué tanta capacidad humana tenían para esta labor?

L.R.: Movimos un equipo de ingeniería desde España y teníamos un equipo de 14 consultores ya disponibles en Bogotá.

SEMANA: Sin la ejecución de este contrato, ¿cree que hay un riesgo para las elecciones de este domingo en el país?

L.R.: Vamos a ver. Nosotros somos técnicos tecnológicos y el dictamen que podría darle sería en ese sentido, pero no tuvimos acceso a las herramientas, yo no podría en este momento decirte si hay un riesgo porque no logramos ingresar a los sistemas.