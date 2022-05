“Estas elecciones presidenciales serán las más vigiladas de la historia”: registrador Alexander Vega

El domingo 29 de mayo los colombianos tienen una cita con las urnas para depositar su voto por uno de los candidatos que aspiran a convertirse en el próximo presidente de la República. Por eso, más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral durante los comicios, según la Registraduría Nacional.

Teniendo en cuenta información compartida por la entidad del Estado, se acerca la participación en la que se elegirá presidente y vicepresidente de la República para el período 2022- 2026. En vista de ello, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, dice que estas serán las elecciones más observadas por organizaciones internacionales.

El organismo encargado de organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana, dice que el acompañamiento a través de simulacros ha sido un factor importante para hacer de las elecciones un escenario trasparente.

“Son ocho las misiones de observación acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, precisó Vega Rocha.

Por otro lado, el registrador nacional sostuvo que estas elecciones presidenciales serán las más vigiladas de la historia: “Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, puntualizó la cabeza que lidera el equipo el cual lleva el Censo Nacional Electoral.

Por su parte, Alberto Óscar Uez, coordinador de Auditorías Informáticas de Transparencia Electoral América Latina, recordó que los organismos internacionales pueden hacer este tipo de acompañamiento al proceso electoral.

A raíz de los pronunciamientos de Uez, el Registrador Nacional agregó: “Rescato la importancia de que hayan sido convocados, porque así tendrán mayor claridad sobre el proceso y podrán observar y aportar. Como un organismo externo a Colombia, podrán opinar de forma totalmente imparcial y dejar conceptos que ayuden al proceso electoral”.

La Registraduría informa que estas misiones estarán toda la semana -desde este lunes 23 de mayo hasta el día de las elecciones- en el país, brindando acompañamiento en diferentes lugares.

El 29 de mayo estarán observando el desarrollo de la jornada en diferentes puestos de votación, algunos de los cuales contarán con la implementación de la biometría.

¿Hay pocos testigos electorales inscritos?

El pasado jueves 19 de mayo, la Registraduría Nacional hizo un llamado de atención, pues para el 18 de mayo las agrupaciones políticas habían postulado tan solo 1.101 testigos electorales. La coalición Equipo por Colombia tenía 126 principales y cinco remanentes, mientras que la coalición Pacto Histórico postuló a 943 principales y 27 remanentes.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, había advertido a las campañas electorales que hacían presencia en el pasado Comité Nacional de Seguimiento Electoral del 16 de mayo, que a pocos días de las elecciones, las agrupaciones políticas habían postulado únicamente 377 testigos electorales.

“Es un número muy bajo teniendo en cuenta que lo que hicimos en el plan de garantías fue ampliar el plazo por un mes. La idea de extender este plazo es que las agrupaciones políticas se organizaran y presentaran el mayor número de testigos y no les tomara la tarde la próxima semana, pero aun así, estamos prestos a trabajar hasta el fin de semana de elecciones para inscribir testigos”, afirmó el registrador a medios de comunicación.