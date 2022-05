En polémica carta, Álvaro Uribe critica fuertemente propuestas de Gustavo Petro

En su cuenta de Twitter, el expresidente y líder natural del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, presentó una carta en la que muestra sus preocupaciones con algunas de las propuestas del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Entre las críticas, destaca negativamente el programa energético y el medioambiental.

“No más petróleo, no más gas, no más carbón, ‘son peores que la cocaína’, dice el candidato”, inicia el comunicado escrito por el expresidente. “La moratoria de 12 años ya ha causado tanto temor en los inversionistas que se advierte desinterés en proponer para explorar en más de 10 áreas que ofrecería la Agencia de Nacional de Hidrocarburos”, dice. Asimismo, critica al gobierno de Juan Manuel Santos por no haber adjudicado contratos durante cinco años.

En la carta también afirma que el país corre un gran riesgo de estancarse y vivir una gran crisis si se deja de usar el petróleo y sus derivados de golpe, afirmando que es necesario para medicamentos y materiales de construcción, ciertos procedentes también se usan como alternativa a la madera y mampostería e, incluso, puede reemplazar al acero en soporte para pisos.

“Con el carbón hay que tener cuidado, especialmente con el coquizable. Apenas le aplican gas y le estudian hidrógeno como sustitutos parciales en la industria siderúrgica”, continúa el exmandatario en su crítica a Petro, afirmando también que al privar al país del carbón terminaría perjudicando a los trabajadores de departamentos como Boyacá y Cundinamarca.

Álvaro Uribe salió en una férrea crítica contra varias propuestas de Gustavo Petro. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El comunicado de Uribe sigue contra Petro y una posible eliminación de exploración del gas, lo cual el expresidente critica fuertemente diciendo que esta propuesta va en contravía de lo que realmente necesita el país, que es, para él, la conexión de gas domiciliario para otras cuatro millones de personas. Además, dice que sin gas natural, aumentaría la deforestación para la cocción de alimentos en ciertas zonas del país.

Siguiendo sobre el tema de la deforestación, Uribe dice que en un eventual gobierno de Petro estaría lejos de detenerse. “Y la permisividad del candidato con el narcotráfico nunca permitiría parar la destrucción de nuestra selva”, aunque también criticó a todos los otros candidatos por no tener ninguna propuesta específica para salvaguardar la selva.

Uribe también declara que con la cancelación de exploración de hidrocarburos las más perjudicadas serían las personas de menos recursos, ya que al tener que importar estas materias primas tendrían un costo superior que podría llegar a ser dos o tres veces superior al actual.

Muchas de las propuestas del candidato presidencial, Gustavo Petro siguen siendo muy polémicas en las redes sociales y la opinión pública. - Foto: Campaña Gustavo Petro

El polémico proyecto de Hidroituango no se quedó ajeno a las críticas ante una posibilidad de un desembalse. “El doctor Petro debería decir cómo lo va a financiar y dónde va a depositar los 20 millones de metros cúbicos de material pétreo y arcilloso”, dice Uribe.

“En cuanto a Escazú es someter al país a una jurisdicción internacional como La Haya que ha pretendido quitarnos el mar. Escazú quitaría la vocación de emprendimiento”, declaró Uribe con respecto al Acuerdo de Escazú que implica compromisos sobre derechos ambientales para el país y que durante el gobierno de Petro se mantendrían en vinculación con el Estado.

Uribe finalizó su tuit diciendo que Petro promovió durante los hechos del Paro Nacional del año pasado que se bloquearan pozos de petróleo y gas, y que ahora planea cerrarlos del todo. Al momento de la publicación de este artículo, la carta de Uribe tiene más de 500 retuits y 1.000 likes.