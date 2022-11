En Sucre vuelven a exigir el uso del tapabocas por casos de covid-19; “la gente no quiere vacunarse”: dicen las autoridades

De acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud, entre el 12 de noviembre y el 26 del mismo mes, se registraron 113 nuevos casos de covid-19 en el departamento de Sucre.

Sincelejo reporta la mayor cantidad de nuevos contagios con un total de 82; Corozal, 11; Morroa, 7 y San Marcos, 4. Los demás municipios se distribuyen las cifras entre uno y dos casos.

Las estadísticas prendieron las alarmas al reflejarse un incremento significativo. Por ejemplo, entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre, en Sucre se contabilizaron 11 nuevos casos de coronavirus , de los cuales 7 se presentaron en Sincelejo, 2 en Corozal, uno en Buenavista y otro más en Tolú.

La secretaria de Salud encargada, Sandra Toro Gómez, hizo un llamado a no abandonar las medidas de bioseguridad. Aseguró que la ciudadanía está muy relajada frente al tema.

“No estamos guardando las medidas de bioseguridad, no estamos usando el tapabocas y nos hemos descuidado. Sumado a eso, la gente no quiere seguir haciéndose la prueba y es importante que se la hagan para saber cómo está el comportamiento”, señaló.

Además, agregó: “es importante indicar que, aunque la emergencia sanitaria por covid- 19 ya no está, debemos tener en cuenta que el virus no se ha ido. Tuvimos un buen comportamiento del tema en materia de vacunación, en donde alcanzamos unos buenos indicadores, sin ser los mejores porque no hemos alcanzado el 100 por ciento, sin embargo, seguimos avanzando”.

La funcionaria indicó que la población no quiere vacunarse pese a las facilidades que el aparato de salud ha dispuesto para ello, como lo son los puntos de vacunación tradicionalmente conocidos, las sedes de las EPS.

“El llamado de atención es que debemos estar protegidos, debemos tener cuatro vacunas aplicadas y los refuerzos. Para hacerse las pruebas, de presentar síntomas, es muy importante que las personas se comuniquen con las EPS, las cuales tienen laboratorios dispuesto para toma de prueba. Además, hay otros laboratorios como Integral, Optimus que prestan también esos servicios”, explicó.

Entre los casos activos se encuentran tres funcionarios de la Gobernación. No obstante, Toro Gómez aclaró que no debe ser motivo para generar pánico entre la ciudadanía.

“Esto nos prende las alarmas y estamos en una búsqueda activa para que el virus se pueda controlar. Tener tres casos de Covid, frente a 500 empleados, no quiere decir que haya brote, pero si nos hace estar atentos para controlar la situación”, dijo la jefe encarda de la cartera de Salud departamental.

El acumulado personas infectadas en el departamento desde el inicio de la pandemia hasta el 26 de noviembre es de 69.791, y se mantienen activos 181.

Cifras nacionales

Los jueves de cada semana el Instituto Nacional de Salud publica el reporte epidemiológico de covid-19 El más reciente informe confirmó 2.112 nuevos casos a nivel nacional. En comparación a la semana pasada, hay un incremento de 814 contagios. Y aunque esta cifra parece menor frente a lo informado en los momentos más críticos de la pandemia, se evidencia que desde finales de octubre los casos han ido aumentando.

#ReporteCOVID19 18 al 24 de noviembre



1.106 recuperados

2.112 nuevos casos

14 fallecidos



Muestras: 35.968

PCR: 16.075

Antígeno: 19.893



Total:



6.140.834 recuperados

6.314.769 casos

141.895 fallecidos

36.875.818 muestras procesadas

2.333 activos

https://t.co/SiKTpTDnTu pic.twitter.com/hEowekYdPv — MinSaludCol (@MinSaludCol) November 24, 2022

Hay tres razones principales por las que explican los expertos, se da esta cantidad de casos. Una es el desuso de las medidas de protección como el tapabocas, el lavado de manos o la vacunación contra el virus. La otra, las nuevas variantes del SARS-CoV-2. La tercera, el pico de infecciones respiratorias que en este momento atraviesa el país.

Justamente por ello, la ministra de Salud, Carolina Corcho, pidió en las últimas horas más precaución.

“Seguimos haciendo ese llamado a continuar con el tapabocas en sitios cerrados y en los medios de transporte… Ante ese aumento leve y la aparición de una nueva variante, hemos sido más conservadores, manteniendo todavía el uso de tapabocas en sitios cerrados, incluidos medios de transporte, para poder hacer prevención”, aseguró Corcho.