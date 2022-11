MinSalud agrega que todavía hay personas que no tienen vacunas o dejaron en el olvido las dosis recomendadas para cada paciente.

El contagio por covid-19 continúa: MinSalud pide no bajar la guardia ante el virus

A pesar de que el virus pandémico ya no genera la misma preocupación que antes, la cartera de Salud en Colombia hace un llamado para no bajar la guardia ante las consecuencias que tiene infectarse de covid-19, pues cabe mencionar que el virus todavía existe a lo largo y ancho no solo de país, sino de todo el mundo.

De acuerdo con cifras compartidas por el Ministerio de Salud, en las últimas tres semanas el registro de infectados con el virus aumentó en Colombia, pasado de 600 y 700 casos por semana a los 2.112 en la última semana. No obstante, los encargados de velar por la protección de los ciudadanos indican que no hay incremento de hospitalizaciones o muertes.

Por lo tanto, la covid-19 sigue siendo un virus que desafía de manera local y global a la salud de las personas. MinSalud dice que esto se debe a las diferentes mutaciones y sublinajes de la variante Ómicron.

En la misma línea, el subdirector de Enfermedades Transmisibles, William Alberto Robles Fonnegra, hizo mención a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (Eapb), entidades territoriales y la ciudadanía en general para que no se baje la guardia en cuanto al virus. Al contrario, el experto precisa que debe continuar la protección y medidas contra la covid-19 y enfermedades respiratorias con síntomas parecidos.

“Lo primero que debemos tener en cuenta es que la pandemia de Covid-19 no se ha terminado”, indica Robles Fonnegra. De igual forma, el especialista es consciente de que las medidas y restricciones relacionadas con la prevención de contagio son flexibles, pero “debemos ser conscientes de que el virus aún causa enfermedad y muertes”.

Con lo anterior, el vocero y líder detalla que en Colombia hay suficientes biológicos (vacunas) para hacerle frente a un posible repunte de brotes. Por lo tanto, invita a la ciudadanía a ponerse la vacuna tanto para quienes inician el esquema, como para aquellos que desean completarlo. En cuanto a los segundos, se debe tener en cuenta no haber llevado un lapso superior a los seis meses entre una y otra dosis.

“Es una responsabilidad conjunta. Las Eapb saben quiénes de sus afiliados no tienen todas las vacunas y deben hacer búsqueda inducida, es decir, encontrarlos y convencerlos de que la vacuna representa protección y cuidado de la vida”, asegura el subdirector de Enfermedades Transmisibles en Colombia.

Desde el @MinSaludCol hacemos un llamado a la vacunación y a mantener medidas de autocuidado frente al covid-19.



👉https://t.co/CQqQgdVrhM pic.twitter.com/qeObCxTvlQ — MinSaludCol (@MinSaludCol) November 26, 2022

Por otro lado, MinSalud agrega que todavía hay personas que no tienen vacunas o dejaron en el olvido las dosis recomendadas para cada paciente. En ese sentido, quienes presentan comorbilidades, son menores de edad o adultos mayores de 60 años, deben ser los primeros en completar su esquema de inmunización, según los encargados de coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud en el país.

Por su parte, William Alberto Robles Fonnegra recuerda que las medidas de cuidado personal deben seguir vigentes, es especial porque son las que permiten evitar contagiarse de covid-19, además de otras infecciones relacionadas con el virus. Entre las complicaciones que también se presentan, aparte del coronavirus, se encuentran: la influenza, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, entre otros.

Otro consejo es utilizar de manera correcta el tapabocas, en especial si la persona tiene síntomas respiratorios, se dirige a un centro hospitalario o visita a adultos mayores. Sin dejar a atrás el correcto lavado de manos y el aislamiento, esta última recomendación cuando el cuadro sintomatológico es alarmante con fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, de cabeza y garganta, y pérdida reciente del olfato o el gusto.

“El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 sigue vigente, es necesario que todos los actores del sistema de salud y los ciudadanos lo tengamos presente para ampliar la cobertura de vacunación, lo que es igual a tener mayor protección ante el virus”, concluye Robles Fonnegra.