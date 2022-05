Atención: “Vamos a ganar la presidencia de Colombia”: siga en vivo el emotivo discurso de cierre de campaña de Federico Gutiérrez

Este domingo, el candidato presidencial Federico Gutiérrez cerró desde Medellín su campaña. Allí, en medio del evento, habló sobre sus principales propuestas. La lluvia no fue impedimento para que la gente asistiera y lo acompañara durante el evento.

“Vamos a ganar la presidencia, vamos a hacerlo de la mano de ustedes. Quiero darle las gracias a Márgara, a mis hijos, mi familia y que vamos pa’ delante juntos. Yo quiero que entendamos que unidos somos capaces de transformar a Colombia. No nos dejemos llevar por los discursos de odio, de odio de clases. Yo quiero darle las gracias a cada persona que vivo hasta aquí. Aquí lo que necesitamos es sentido común y darle a la gente lo que necesita, educación para nuestros niños y jóvenes, seguridad alimentaria y más, pero especialmente la seguridad del país”, dijo Gutiérrez.

“Yo no sufro de superioridad moral, aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos, de resto todos son bienvenidos. Debemos entender que hay 20 millones de colombianos que aguantan hambre, urge hacer varios cambios, pero no podemos hacer un salto al vacío como le pasó a Venezuela y Nicaragua. Sepan los proyectos populistas que no les vamos a entregar a Colombia”, agregó.

El candidato presidencial dijo además que sus “jefes políticos” son las personas que le han expresado su apoyo.

“Cuando ganamos la alcaldía, llegamos fue a unir y eso es lo que vamos a hacer en Colombia. Duele ver a Medellín en este deterioro. Lo vamos a recuperar con toda y con más ganas vamos a trabajar. No le puede pasar lo que pasa en Medellín a Colombia. No vamos a dejar que el país caiga al vacío”, dijo Federico Gutiérrez señalando que lo que más buscan es que a Colombia le vaya bien en todo.

“Yo tengo dos hijos y qué quiere uno para ellos, lo mismo que quiere para todo el país. Lo que tenemos que enseñarle al país que Colombia se respeta, eso es lo que tenemos que inculcar a ellos. Tenemos que además respetar a nuestros miembros de la fuerza pública, de nuestro Ejército”, dijo en su discurso.

“Ha sido maravilloso sentir el amor de la gente”: Fico, a pocas horas de cerrar campaña

Inició la cuenta regresiva. Colombia está a una semana de asistir a las urnas para participar en las elecciones presidenciales y conocer quiénes serán los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de la República en caso de haber segunda vuelta.

El próximo domingo 29 de mayo, los colombianos votarán para el candidato que desean que sea el reemplazo del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño para el periodo 2022-2026.

Cierre de Campaña Federico Gutiérrez en Medelin - Foto: David Estrada Larrañeta

Faltando una semana para la jornada electoral, este domingo 22 de mayo los diferentes candidatos presidenciales deben hacer sus cierres de campaña en plaza pública, como lo establece la ley.

En otro mensaje en su cuenta de Twitter, Gutiérrez se refirió una vez más a la polémica denuncia que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro desde Barranquilla sobre una posible suspensión de elecciones.

“El único que realmente suspendería elecciones, pero en 4 años, sería el otro candidato. Es quien realmente pone en riesgo la democracia. Colombia está a 8 días de definir su futuro. Sí necesitamos un Cambio, pero que sea para mejor”, afirmó Fico.

Cierre de Campaña Federico Gutiérrez en Medelin - Foto: David Estrada Larrañeta

En las últimas horas, Gutiérrez ya se había pronunciado sobre lo dicho por el candidato del Pacto Histórico afirmando que “quien pone en riesgo la democracia es Petro” e indicó que el líder del Pacto Histórico “siempre ha atentado contra la democracia”.

“Desprecia la democracia y lo que hace es utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir y, una vez elegido, asesinar desde adentro la democracia, y eso no se lo vamos a permitir”, sostuvo Gutiérrez.