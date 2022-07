Encontraron a Angie Juliana Moreno, la joven que estuvo desaparecida por nueve días en Ibagué | ¿Dónde estaba?

El pasado 6 de julio desapareció Angie Juliana Moreno Ampudia, una joven de 24 años, estudiante de psicología en la Universidad Minuto de Dios, ubicada en Ibagué.

La mujer se encontraba en esa ciudad para realizar los trámites de sus prácticas universitarias que haría en la Alcaldía de Anzoátegui, de donde es oriunda. Sin embargo, el pasado 6 de julio su familia no tuvo más comunicación con ella, por lo que decidió informarle a la Policía y pedir ayuda desde las redes sociales.

Luego de 9 días de desaparecida, SEMANA se comunicó con su padre Misael Moreno, quien aseguró que la joven fue encontrada, el pasado jueves 14 de julio, luego de que unos vecinos del barrio La Pola grabaran a la joven e informaran a las autoridades de su ubicación.

“Afortunadamente la encontramos, como a las 3 de la tarde, por medio de un video que grabó una persona, que llamó a la Policía y ellos la retuvieron aquí en Ibagué en el barrio La Pola”, narró el padre de Angie Moreno a SEMANA.

“Estaba desorientada”, aseguró mientras explicó que las autoridades “acudieron al llamado de la persona que le tomó el video (...) y la llevaron al CAI del barrio”.

“Estamos muy agradecidos con la gente, los amigos, las redes sociales que nos colaboraron mucho”, finalizó.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades tratan de esclarecer en dónde estaba y qué fue lo que le ocurrió para que no entablara comunicación con sus allegados durante más de una semana.

Apareció Sofía Morón, hija de un periodista

Otro caso de desaparición en Bogotá que se hizo viral y se reportó el pasado domingo fue el de Sofía Morón, una joven de 15 años, hija de un periodista que dio a conocer la situación.

Alfonso José Morón narró a SEMANA, con bastante angustia y tristeza, que durante la mañana del pasado domingo Sofía se había encontrado con un amigo del colegio en su casa, que queda ubicada específicamente en la calle 58 con carrera 4, localidad de Chapinero, para devolverle una guitarra.

Después de esto, la menor quedó de verse con uno de sus primos en la estación de TransMilenio Marly, pero Sofía nunca llegó a ese encuentro.

APARECIÓ MI HIJA. MUCHAS GRACIAS A TODOS @GaulaPolicia @PoliciaBogota al Grupo Antisecuestro del Gaula de la Policía Nacional - Bogotá. @DIJINPolicia a @EsperanzaRicoL y @MarthaECamargo a @rcnradio y todos los colegas de los medios del país. Gracias infinitamente a todos... https://t.co/OHZQzw3Fp3 — Pepe Morón Reales (@PepeMoronReales) July 12, 2022

Al ver que la menor no llegaba a la estación, el primo de Sofía se comunicó con su padre para alertarlo y comenzó a llamarla en repetidas ocasiones a su celular, pero ella nunca contestó. Con ello, Alfonso se dirigió de inmediato a la casa para ver si la menor se encontraba allí, pero al revisar su habitación lo que encontró fue una carta.

“Papa. En algún lugar leí que no merecemos vivir si tu vida se basa en sufrimiento. ¿Que si mi vida era solo eso? Pues la vida solo es un sufrimiento continuo, tanto que tenemos que buscar un propósito para no pensar en ello. Ya no seré más una carga, ni tampoco una decepción para ti. Ya no me haré más la víctima. Ya no estaré más en esta vida”, se puede leer en dicha carta.

“Llegué aquí con el único propósito de que mi abuela pudiera ver que tenía un nieto o nieta antes de morir y así fue como le traje felicidad. Ella ya no está; por lo tanto, mi propósito en este mundo se acabó o por lo menos cerca de ustedes”, escribió en su momento la joven.

El día que la encontraron

Pero el pasado 12 de julio se conoció que Karen Sofía se encontraba reunida con su familia y con un buen estado de salud.

De acuerdo con su relato, la menor fue hallada por uniformados del Gaula de la Policía Nacional entre la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera. “Me avisaron alrededor de las 2:30, 3:00 de la mañana. Me mandaron una foto para confirmar si era ella y me dijeron que me fuera para la URI de Puente Aranda”, señaló el periodista.

“A mí no me han dejado hablar con ella todavía. Sí la vi para que yo confirmara que era ella. La vi caminando hacia el consultorio donde le iban a hacer la primera entrevista. Agradezco a todos los colegas, sobre todo al Gaula de la Policía, la Sijín, la Policía Metropolitana, en general. No tengo sino agradecimientos”, concluyó Alfonso José Morón en diálogo con SEMANA.