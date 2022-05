Enrique Peñalosa envió mensaje previo a votaciones del domingo 29 de mayo

Enrique Peñalosa publicó un video a través de su cuenta de Twitter para confirmar su voto para este domingo 29 de mayo en la primera vuelta presidencial.

“Este domingo vamos a tomar una decisión muy importante para todos nosotros los colombianos, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Vamos a elegir al presidente para los próximos cuatro años”, afirmó Peñalosa en el video que publicó en Twitter.

El exalcalde de Bogotá, quien hizo parte de la consulta del Equipo por Colombia, manifestó en la red social su apoyo a Federico Gutiérrez, quien ganó la elección por esta coalición el pasado 13 de marzo.

“¡A votar por Fico este domingo, por una Colombia en la que trabajemos unidos por una mayor igualdad, seguridad y progreso de verdad!”, escribió Peñalosa junto al video que publicó en Twitter.

El exalcalde, además, invitó a votar por una “Colombia mejor. Los invito a votar por Fico, vamos todos y sacamos a Colombia adelante. Fico a la Presidencia”, añadió en su video.

Enrique Peñalosa destacó que Federico Gutiérrez “va a mejorar la seguridad, va a crear oportunidades trabajar para que haya más inversión de empresas, medianas y grandes que generen empleo”, y reiteró que el domingo votará por Fico en la primera vuelta.

En días pasados, cuando el ciclista colombiano Egan Bernal afirmó su apoyo al candidato Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa también opinó sobre la publicación del campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... (...) No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país”, fue la publicación de Bernal.

“Egan dice una cosa clara: en nuestro país, que amamos, en el que hemos sufrido tanta violencia, no puede haber más odio. No inventemos odio a supuestos “oligarcas”, ni odio a “exguerrilleros”, ni a ningún colombiano o grupos de colombianos. Unámonos y construyamos”, así respondió Peñalosa, también en Twitter al mensaje del ciclista nacional.

“Esa obra es nuestra”: Peñalosa critica a Claudia López por acreditarse construcción en Bogotá

El exalcalde Enrique Peñalosa no pierde oportunidad para criticar a la actual alcaldesa Claudia López, tal como lo demostró en Twitter.

López publicó un video en su cuenta personal en el que se contaba la noticia de lo que será la inauguración del ciclopuente del Canal Molinos, el cual estará disponible al público en junio. De acuerdo con la primera mandataria de los bogotanos, la construcción está ubicada en “la Autopista Norte con calle 112. Son 290 metros que optimizarán el tiempo de viaje de 150 mil ciclistas que se movilizan de Usaquén a Suba”.

“En #LaBogotáQueEstamosConstruyendo promovemos el uso de transporte sostenible”, concluyó la mandataria.

La publicación de López no le gustó para nada a Peñalosa, pues según él la alcaldesa se llevó el crédito de una obra que él señaló haber dejado contratada durante su gestión en la Alcaldía de Bogotá, así como muchas otras que se están desarrollando en la capital colombiana.

“Miren, Claudia López dice: “la Bogotá que estamos construyendo promueve el uso del transporte sostenible”. Debería decir más bien: “la Bogotá que dejó Peñalosa en construcción promueve el transporte sostenible”, porque esa obra, como tantas otras que se están haciendo, es nuestra”, indicó el también exprecandidato a la Presidencia de Colombia en la consulta de la coalición Equipo por Colombia.