Equidad de género: 69% de los colombianos siente miedo de hablar y defender los derechos de las mujeres, según estudio

En el marco del mes de la mujer, la consultora internacional Ipsos realizó un estudio sobre igualdad de género en el que evidenció que el panorama de desigualdad “es un tema lejano de resolver”, pues siete de cada diez personas (68 %) en el mundo, opinan que existe desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a derechos sociales, políticos y económicos. Colombia no es la excepción, el 70% está de acuerdo con esta afirmación.

En el caso de Colombia, la investigación se realizó a personas entre los 16 y 74 años, revelando un 62% de optimismo por alcanzar la igualdad durante su vida en comparación con los años anteriores de pandemia. De acuerdo con los resultados en el panorama global, la gente cree que la vida es mejor ahora para las mujeres jóvenes respecto a la generación anterior, y una proporción cada vez mayor, 4 de cada 10 personas, se describe a sí mismas como feministas; en Colombia solo el 38% se siente parte de este movimiento.

El panorama para las mujeres sigue siendo preocupante, ya que el 70 % considera que existe desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a derechos sociales, políticos y económicos (referencia) - Foto: Getty Images / LordHenriVoton

Aunque la mayoría de los colombianos (74 %) afirman poder realizar acciones para promover y combatir la desigualdad y discriminación, sigue habiendo obstáculos a superar como el sentimiento de impotencia y falta de conocimiento sobre qué hacer para mejorar o la desconfianza de lo que les suceda por denunciar, donde el 69% de los encuestados mencionó sentir miedo de hablar y defender la igualdad de los derechos de las mujeres por temor a lo que le pueda pasar.

Es fundamental el papel masculino como aliado en esta búsqueda, pues en el mundo 6 de cada 10 personas consideran que las mujeres no alcanzarán la igualdad en el país, a menos que los hombres también tomen medidas en favor de sus derechos, 69% de los colombianos están de acuerdo con esta afirmación y 65% espera demasiado de ellos para apoyar la paridad de género.

¿Quién se beneficia con la igualdad de género en Colombia?

Según la investigación realizada por Ipsos, el 60 % de los colombianos opina que en el país la paridad es buena tanto para mujeres como para hombres, donde ellos son más propensos a pensar que la igualdad de género beneficia principalmente a las mujeres (17 % frente al 5 %). El 61 % considera una mejor vida en las mujeres jóvenes respecto a las de la generación de sus padres y el 60 % para el caso de los hombres.

El 74 % de los colombianos afirman poder realizar acciones para promover y combatir la desigualdad y discriminación; sin embargo, sigue habiendo obstáculos a superar (referencia) - Foto: Getty Images

Acciones frente a la paridad de género

Las generaciones más jóvenes cuentan con mayor probabilidad que las mayores al haber tomado al menos una medida para promover la igualdad de género en el último año, siete de cada diez miembros de la Generación Z (68 %) en el mundo lo han hecho y 2 de cada 5 integrantes de la generación Baby Boomer (41 %) también.

En Colombia, 40% de los encuestados indicó haber hablado de igualdad de género con su familia y amigos; no obstante, los incidentes cotidianos de discriminación siguen siendo demasiado comunes a nivel global: dos de cada cinco personas (43 %) han observado comentarios sexistas por parte de amigos o familiares, discriminación en el trabajo o acoso sexual en el último año, solo el 28 % de los colombianos ha hablado de igualdad de género en su oficina, 26 % cuando un amigo o familiar hizo un comentario sexista sobre una mujer y 7 % participó en una protesta.

Las generaciones más jóvenes cuentan con mayor probabilidad que las mayores al haber tomado al menos una medida para promover la igualdad de género (referencia) - Foto: Getty Images / FG Trade Latin

Los principales obstáculos para conversar o actuar en favor de la paridad en el país son: no haber visto nunca un ejemplo de desigualdad de género (15 %), la preocupación por ser maltratados físicamente y ser amenazados (12 %), no saber cómo hablar del tema o qué pasos seguir (11 %) y pensar en no poder hacer algo para marcar la diferencia (10 %).

De acuerdo con la consultora internacional Ipsos, la encuesta se realizó en 32 países a través de la plataforma en línea Global Advisor. Un total de 22.508 adultos, entre 18 y 74 años, fueron entrevistados entre el jueves 22 de diciembre de 2022 y el viernes 6 de enero de 2023. La muestra en Colombia se hizo con 500 personas.