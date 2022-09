“Era para promocionar un video musical”: joven que salió en video disparando en Jamundí

Durante las últimas horas, un video se ha vuelto viral mostrando un joven, con un arma de fuego en su mano, amenazando a los habitantes del barrio Terranova, en Jamundí, Valle del Cauca.

Como pedro por su casa, dicho joven aparece en el video justo delante del letrero ‘Ciudadela Terranova’, con impetú de superioridad y amenaza.

“Yo les voy a hablar bien claro para que lo tengan bien en cuenta. Aquí solo hay dos maneras de hacer las cosas: bien, mal y como yo las haga. Y mucho ojo que lo que se viene es candela”, son las palabras del joven, apuntando hacia el aire con el arma.

Y a este delincuente por qué no lo han capturado?

Y a este delincuente por qué no lo han capturado?

(Terranova Jamundí)

Por su parte, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en su cuenta oficial de Twitter, rechazó por completo el hecho y aseguró que darían con el origen de las imágenes y con el autor.

“Rechazo categóricamente un video que es viral en redes donde un joven lanza amenazas y hace disparos al aire. Quiero decirles que a los barrios del sur que ya la Fiscalía y las autoridades están revisando el material”, dijo Ramírez.

Ya recopilamos el material disponible y lo trasladamos a las autoridades para que realicen las investigaciones y dar con el responsable.

Afortunadamente, horas después, el joven, de 19 años, se presentó ante la Policía Metropolitana de Cali, con jurisdicción en Jamundí, junto al alcalde de esta localidad, Andrés Felipe Ramírez, para aclarar lo ocurrido y pedir disculpas públicamente.

“Me gustaría pedirles disculpas, y quiero dejar claro que es algo que no va a volver a suceder. Y quiero invitar a todos los jóvenes a que apoyen el arte también, ya que esto puede ayudar a que los jóvenes se salgan del mundo de la violencia y traigan algo positivo”, dijo el joven.

También agregó que el propósito del video era parte de una estrategia de mercadeo. “El propósito del video era usarlo como una estrategia de marketing, o sea, no es algo real, lo que está sucediendo en el video no es algo real. No es una amenaza. Era para promocionar un video musical”, sostuvo.

Joven que salió en un video disparando en un barrio de Jamundí, sur del Valle, pidió disculpas y aseguro que era para un video musical.

El mandatario afirmó que la Policía y la Fiscalía están tomando las medidas necesarias y a su vez se reunió con la familia del joven.

Ramírez además busca darle tranquilidad a los habitantes de barrios del sur de esta ciudad vallecaucana, donde algunos han indicado presencia tanto de microtráfico como de bandas peligrosas.

Hasta el momento, y de acuerdo con la Policía, el joven tendrá una fuerte sanción.

En este momento nos encontramos en el comando de la Policía de Jamundí con la familia del joven que se hizo viral en redes sociales por un video donde sale haciendo disparos al aire.

Ataque armado en Jamundí, Valle, deja dos policías heridos

En otros hechos de Jamundí, hace unas semanas, dos policías resultaron heridos luego de ser atacados con arma de fuego por sujetos que estaban escondidos y los emboscaron en Jamundí, Valle del Cauca.

Se conoció que los uniformados fueron trasladados a centros asistenciales, donde son atendidos uno por lesiones en una pierna y el otro en la espalda. Todo apunta a que los disparos fueron realizados con fusiles.

Los delincuentes estaban ocultos en una parte boscosa y tomaron por sorpresa a los uniformados, quienes se movilizaban en motocicleta, a la altura del sector Las Veraneras, sobre la vía Panamericana.

Una vez les dispararon a los policías, los criminales huyeron con rumbo desconocido. Al parecer, escaparon con dirección al departamento del Cauca.

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, señaló que este tipo de ataques no solo afectan a la fuerza pública, sino a toda la población del municipio.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que ha emitido “cuatro Alertas Tempranas desde 2018 para este municipio, la última es la 015-20, en la que se indica la presión por el control de las actividades ilícitas por parte de la columna móvil Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc”.

Apenas en la madrugada del martes 2 de agosto, se registró otro atentado contra la fuerza pública en Jamundí, cuando terroristas lanzaron granadas contra una subestación de Policía de Potrerito, zona rural del municipio.

Afortunadamente, este ataque con explosivos no dejó uniformados ni población civil herida, aunque el estruendo provocado por la explosión de las granadas sí afectó a varios agentes y habitantes de viviendas aledañas.

Los uniformados que hacían guardia en la subestación lograron abatir a uno de los delincuentes que arrojaron las granadas, mientras que los otros escaparon con rumbo desconocido.

El general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que han encontrado pruebas que permiten establecer la responsabilidad de la disidencia Jaime Martínez en este nuevo ataque contra la fuerza pública.

De acuerdo con el oficial, las pesquisas auguran buenos resultados: “Estamos en la ubicación de los otros dos terroristas. Vamos por buen camino y por eso ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información directa”.

“El país atraviesa un momento muy crítico de orden público a lo largo y ancho de su territorio. Como colombianos debemos rodear a la Fuerza Pública y pedirle al nuevo presidente que anhelamos paz y tranquilidad en los territorios y los violentos no nos la pueden quitar”, aseguró el mandatario de Jamundí.