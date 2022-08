“Es un abusivo”: congresistas del Pacto Histórico desmienten a líder invasor de predio en Dagua, Valle

El ambiente está tenso desde este martes en Dagua, Valle del Cauca, debido a la invasión de más de 100 personas al predio de la Fundación Paz Animal. Los invasores, quienes llegaron encapuchados y con machetes, se tomaron por la fuerza el lugar y, pese al diálogo con las autoridades, no se han retirado.

Este grupo de personas, entre las que habría campesinos y ciudadanos venezolanos, alegan estar respaldados por el presidente Gustavo Petro para tomar posesión de estas tierras para sembrarlas. A esta afirmación se suma el aliento que les dio un supuesto líder del Pacto Histórico, quien sería uno de los promotores de esta invasión.

“Soy el representante del presidente aquí en Dagua en este momento. Me mandó el senador Alexander López y Tejada (José Alberto). Llegué tarde porque estaba en Cali en una reunión, no sé qué han hablado, lo cierto es que me envían para que no se cometan arbitrariedades. Cualquier reporte lo informaré inmediatamente al Congreso con el senador y él se reportará con el presidente”, dijo un hombre que tenía puesta una camiseta con la imagen de Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.

Este sujeto sería un impostor, de acuerdo con los mismos congresistas del Pacto Histórico, quienes aseguran no tener ninguna relación con el hombre. “Lo que dice no es cierto, a ese señor lo he visto alguna vez, pero nunca he tenido trato con él y menos voy a mandar delegados. Yo tengo mi propio equipo de trabajo, así que es un abusivo”, aseveró José Alberto Tejada, representante a la Cámara del Valle del Cauca del Pacto Histórico.

El congresista añadió que desconoce los intereses detrás de la presencia y afirmaciones del supuesto emisario del presidente y la bancada del partido de Gobierno. “Me parece muy grave que usen el nombre de Alexander López, el mío y hasta del presidente Petro. Es muy atrevido”, concluyó Tejada.

Este señor es un impostor.

Este mensaje de @joaltejada desmintiendo afirmaciones de este señor en el predio de la @SAESAS1, donde funciona @PAZANIMALONG.

SEMANA conoció que el hombre en cuestión se llama Germán Bonilla y que debido al malestar que generaron sus afirmaciones presentó una rectificación ante la comunidad que invadió el predio y pidió excusas. Bonilla y otras dos personas serían los líderes de lo que está pasando en Dagua. Además de alentar a los invasores a seguir en el sitio, respaldados por un supuesto apoyo del Gobierno, estaría elaborando una lista para repartir y asignar los lotes entre los invasores. La intervención del impostor sería denunciada ante las autoridades competentes.

Las más de 100 personas que este martes invadieron el predio donde opera la Fundación Paz Animal, el cual pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SA), permanecen en el lugar, le confirmó a este medio la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente. Sobre la situación en el establecimiento aseguró que “ayer se instaló un diálogo con ellos y los representantes, los escuchamos y les explicamos los procedimientos legales para adquirir un predio de la SAE, además les expusimos las consecuencias de hacer esta invasión por las vías de hecho”.

Advirtió que no permitirán la invasión y que “hoy a las 10 de la mañana instauraremos una mesa con las autoridades competentes para iniciar el cumplimiento de la ley”. Adicionalmente, Sanclemente le solicitó al presidente intervenir para solucionar esta problemática: “Requerimos su ayuda y sus directrices frente a esta problemática de invasión a predios de la SAE”.