“Es una solicitud respetuosa que la Fiscalía debe revisar con carácter inmediato”: Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, insiste en liberar jóvenes de la Primera Línea

SEMANA: ¿Qué cree que ocurrió ayer?

Alfonso Prada (A.P.): Es histórico. Es una decisión del pueblo colombiano sin precedentes. La votación más alta de toda la historia en Colombia, la derrota de la abstención y el triunfo de un presidente con la más alta votación en la historia. La llegada de un presidente que tiene origen en la izquierda colombiana. Todo lo hace histórico, un reto realmente gigantesco. La vicepresidencia de Francia Márquez es también un hecho histórico. Por donde usted lo mire, todo es realmente sin precedentes en la historia colombiana. Lo que pasó ayer es algo que nos lleva únicamente a tener un enorme agradecimiento con el pueblo colombiano y una consciencia de que el reto que asumimos es del mismo tenor. Uno que tiene que trascender, cumplirle al pueblo de Colombia y que debe impulsar un cambio sereno, tranquilo pero muy profundo.

SEMANA: ¿Y qué significa esto para los más de 10 millones de colombianos que tal vez votaron en contra de Gustavo Petro?

A.P.: Solo inspira enorme respeto y consideración el discurso del presidente Gustavo Petro ayer. Después de conocer los resultados, es una invitación a construir un gran acuerdo nacional. La primera invitación, naturalmente, es para ese 47 %, para los 10 millones de colombianos que, de una u otra manera, no creyeron en este proyecto. Los vamos a invitar a creer, al diálogo, a sentarse en la mesa y a construir una agenda común que nos permita llevar a Colombia a un nivel superior en todo sentido; en materia social, en materia económica, materia ambiental. Hizo serios planteamientos sobre la ruta de este diálogo alrededor de una gran alianza. Esperamos que, como él lo dijo, este sea un gobierno no para quienes lo eligieron, sino para todos.

SEMANA: Petro le pidió al fiscal liberar a los jóvenes presos de la Primera Línea y a la Procuraduría restituir alcaldes suspendidos, ¿qué opina?

A.P.: Creo que es un llamado respetuoso para que recuperemos la tranquilidad, la calma y la institucionalidad. Es un llamado respetuoso del presidente electo porque tuvimos mucha información de capturas de jóvenes en las últimas 48 horas, previas a las elecciones. No por razones concretas de estar participando en algún tipo de ilegalidad, sino por prevención frente a lo que pudiera pasar en algunos desórdenes que no se dieron durante las elecciones y con posterioridad a ellas. Creemos que es una solicitud respetuosa que la Fiscalía debe revisar con carácter inmediato.

Lo propio en el terreno de la Procuraduría, lo dijimos en la campaña, no es un tema del discurso de ayer. Nos pareció absolutamente exagerada la suspensión de algunos alcaldes con fundamento en interpretaciones de la Procuraduría, que creo, habiendo ya pasado la jornada electoral, deben recuperar el camino de la tranquilidad. No pasó nada diferente a un gran triunfo de la democracia. El llamado a la unidad nacional no solo es para quienes fueron nuestros rivales en la contienda, sino que es un llamado a toda la institucionalidad. Para comenzar, como diría Francia Márquez, a vivir con dignidad y sabroso. A vivir en un estado de calma. Es un llamado respetuoso que debería atender tanto la Fiscalía como la Procuraduría como un gesto de concordia y reconciliación entre los colombianos.

SEMANA: ¿Cómo ve la reconstrucción de la relación con el empresariado, la industria petrolera y la del carbón, entre otros sectores productivos?

A.P.: No creo que haya que reconstruir algo como si se hubiera destruido. Aquí no se ha destruido nada, hubo una campaña electoral en la que mucha gente no se sintió representada por este discurso y por la forma como Gustavo Petro planteó su gobierno. La respuesta es contundente en el discurso de Petro y es la convocatoria del acuerdo nacional. Dos días antes de la elección, el viernes al mediodía, hicimos una reunión con Petro y empresarios, pero también estaban los trabajadores, campesinos, indígenas, regiones e intelectuales. Los empresarios, como bien lo señaló Gustavo Petro, tendrán un sitio en ese acuerdo nacional. Ese acuerdo, precisamente, va a señalar la ruta de la reconciliación para superar la polarización, para recuperar confianzas entre todos y, sobre todo, para hacer una agenda común con ellos y todo el país para llevar a Colombia un paso adelante en justicia ambiental y social.

SEMANA: ¿Cómo prevé el empalme con el presidente Iván Duque?

A.P.: Quiero creerle al presidente Duque, ni más faltaba. Que sea un empalme pronto, muy serio técnicamente y muy transparente, como él lo acaba de decir.

SEMANA: ¿Ya hay rol para Alfonso Prada en el gabinete de Petro?

A.P.: Ayudándole a Gustavo Petro en donde él considere que podemos prestar el mejor servicio.

SEMANA: ¿Habrá un problema de gobernabilidad en el Congreso?

A.P.: La respuesta a esta pregunta está dada en el marco de la intención de unir a Colombia en el gobierno de la unidad y del gran acuerdo nacional, como lo ha propuesto Gustavo Petro, caben todas las expresiones y sectores de la sociedad. Espero que, en estas pocas horas que lleva de elegido como presidente, las demás fuerzas políticas que no participaron hagan sus análisis y que comiencen más bien a priorizar cuáles son los temas de la agenda pública que quieren llevar a ese gran acuerdo nacional. Ahí nos tenemos que encontrar todos los colombianos, sin distingos ideológicos, ni regionales, ni de ninguna otra índole. Un terreno de la igualdad para dialogar y poder cogernos todos de la mano y dar un paso hacia adelante en la búsqueda de la justicia social, ambiental y la paz.

Vamos a poder construir una agenda, no me cabe la menor duda, con todos estos sectores y también con los partidos políticos en el Congreso. Estoy seguro de que Gustavo Petro va a contar con mayorías muy sólidas, no solo en la sociedad, sino también en institucionalmente en aquellas instancias que requieran mayorías para hacer realidad el programa de gobierno.