“Es una muy mala persona, es un ser que trata mal a todo el mundo”: más denuncias contra Hollman Morris por presunto acoso laboral

“Como mujeres tenemos que salir a hablar, no más silencio. A mi me costó mucho denunciar, hablar, decir las cosas porque es algo que te marca, te queda adentro y sacarlo es muy doloroso. Volver a revivirlo. De hecho aquí estoy volviendo a sentir como esos tonos de voz altos, ese ambiente en esa oficina ”, empezó narrando Valencia a De la Torre.

“Era como el ideal de ese periodismo al que yo quería llegar estudiando y cuando lo conocí se me fue cayendo el mito (...) él como persona es una muy mala persona, es un ser que trata mal a todo el mundo, es arrogante, clasista, entonces él mira quién tiene un estrato más alto, entonces a ese lo trata mejor que al de estrato más bajo; pero al de estrato bajo lo usa para cosas oscuras. Es un personaje sinestro realmente”, agregó en 10AM de Caracol Radio.

La exsecretaria de Morris también contó en el programa citado anteriormente que el periodista Morris hasta la utilizaba para temas personales que, en últimas, no estaban incluidos en sus funciones.

“Yo tenía que ir a pagar las matrículas de sus hijos, era la vocera entre él y su exesposa. Ellos me decían que no me recibían más, que tenía que ir el papá de los niños (...) Por otra parte, el problema de las drogas lo sabía, pero jamás lo vi. Lo relacionado con el alcohol sí, le gustaba mucho cenar y siempre habían tragos de por medio”, señaló Valencia a De la Torre.