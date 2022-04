“Es vergonzoso”: choque entre Jorge Robledo y Gustavo Petro por visita a Iván Moreno

La polémica visita del hermano del senador y candidato presidencial Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, a la cárcel La Picota para reunirse con Iván Moreno, dirigente político condenado a 14 años de prisión por el carrusel de la contratación en Bogotá y hermano del también condenado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, sigue generando todo tipo de cuestionamientos.

A las críticas de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, de Federico Gutiérrez, además de las del expresidente Álvaro Uribe Vélez por esta cuestionada visita, entre otras, se sumó en las últimas horas la del senador y quien fue precandidato presidencial de la Centro Esperanza, Jorge Robledo.

Para Robledo, la política del “todo vale” de Petro es vergonzosa y deja mucho que decir en la manera en la que el líder del Pacto Histórico gobernaría a Colombia.

“Yo he expresado mi rechazo enfático porque este no es un debate si hay perdón social o no, esto es un debate sobre si un candidato presidencial puede buscar a un político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que en su gobierno le resolverá el problema, es decir, el debate es si es aceptable una práctica electoral para conseguir votos para ganar la Presidencia de la República a través de políticos condenados por violar la ley por actos de corrupción”, cuestionó Robledo en entrevista con La W Radio.

Para el senador Robledo, si en dado caso el llamado ‘perdón social’ o una posible amnistía ‘o como la quiera llamar’ es en realidad el objetivo con Iván Moreno, tendría que hacerse con todos los dirigentes políticos condenados por violar la ley.

“Es obvio que en caso de que Petro gane la Presidencia, no solo estaría comprometido con Iván Moreno de resolverle su problema de cárcel, sino que tendría que hacerlo extensivo por lo menos a cualquier dirigente político que hubiere violado la ley y que estuviere condenado, es una manera de decirle a todos los condenados políticos que voten por mí, que yo en mi gobierno les puedo solucionar todos estos chicharrones, eso no tiene presentación”, subrayó Robledo.

En 2 respuestas y 6 minutos explico y condeno el gravísimo error de @petrogustavo de ofrecerles a Iván Moreno y demás dirigentes políticos en la cárcel un plan para sacarlos de allí, a cambio, eso es obvio, de que lo elijan Presidente

Para el líder del partido político Dignidad, la intención de Gustavo Petro es la de conseguir votos sin importar el cómo y aprovechó para cuestionar el silencio de los políticos cercanos al Pacto Histórico frente a esta polémica visita a Iván Moreno.

“Es una propuesta política que Gustavo Petro les está haciendo a los jefes políticos que tengan votos y que esten en las cárceles de Colombia por haber violado la ley, él dice: ‘Ayúdenme a ser presidente de la República que yo les resuelvo su problema’, esto es inaceptable, es una vergüenza y eso en parte explica por qué, exceptuando a Clara López, es el silencio sepulcral de todos los jefes petristas que no se han atrevido a defender esto, ni a criticarlo”, dijo Robledo.

Se trata, para el congresista, “de otra salida en falso de Gustavo Petro en la dirección de todo vale, aquí lo que importa es ganar y no importa cómo”.

La repuesta del candidato Gustavo Petro no se hizo esperar. En su cuenta oficial de Twitter, el líder de la Colombia Humana y el Pacto Histórico rechazó lo dicho por Jorge Robledo y lo señaló de ser aliado de Iván Moreno.

“Contra su oposición logré que mis denuncias llevaran a la cárcel a Iván Moreno y otros. Eran sus aliados de verdad. Se había robado Bogotá y usted los defendió. Ahora porque la comisión intereclesial los visita, aprovecha usted para calumniar”, precisó Petro.

Contra su oposición logré que mis denuncias llevaran a la cárcel a Ivan Moreno y otros. Eran sus aliados de verdad.



Juan Fernando Petro explicó la visita

En Vicky en Semana, Juan Fernando Petro aseguró en entrevista exclusiva que su visita nada tuvo que ver con su hermano y, que de hecho, supuestamente, él se sorprendió al enterarse de dicha reunión en la cárcel La Picota con algunos internos.

De acuerdo con Juan Fernando Petro, él tiene una fundación de carácter humanitario a nivel nacional que vincula a víctimas, victimarios, exguerrilleros, exparamilitares, en un proceso de perdón y reconciliación y de economías solidarias.

Insistió en que Gustavo Petro fue “uno de los primeros sorprendidos” con su visita a La Picota, recalcando que ese es su trabajo en la fundación y nada tiene que ver el candidato presidencial.

“Dejo claro que es mi trabajo, es lo que yo hago, es lo que quiero seguir haciendo y es independiente completamente de la campaña presidencial”, dijo en Vicky en Semana.

El hermano de Gustavo Petro explicó que en medio de los trabajos que adelanta su fundación con otras organizaciones no gubernamentales se enteraron de que dentro de las cárceles algunos políticos, que estuvieron vinculados a actos de corrupción en el pasado, estaban interesados en saber cuáles eran las políticas de paz, carcelarias y penitenciarias, entre otros aspectos.

“Por eso extendieron una invitación para que fuéramos, pero no fui por orden de Gustavo Petro, quiero volver a dejarlo claro. Simplemente ellos querían que nosotros recibiéramos un documento firmado por Iván Moreno, donde ellos quieren que nosotros los escuchamos y atendamos los requerimientos de derechos humanos y lo que ellos han aprendido durante su experiencia de todos los años que llevan en la cárcel, más un proceso de humanización en prisión. Ese fue el objetivo desde el principio hasta el final de la visita”, afirmó Juan Fernando Petro.

De hecho, Juan Fernando Petro aseguró en la entrevista exclusiva que en su visita a La Picota no solo se reunió con Iván Moreno, sino con otros políticos allí recluidos, como el exsenador Álvaro García Romero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 por las autodefensas.