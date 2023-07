Escándalo: Tres policías capturados por quedarse con parte del cargamento de cocaína que transportaba el narcochofer de la UNP

Pese a que en un comienzo los agentes de policía fueron condecorados por no recibir el soborno que les ofreció Castañeda para que no lo detuvieran la Fiscalía General asegura que hay indicios que los agentes no reportaron parte del cargamento de cocaína. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura, la imputación de cargos y la solicitud de impartición de medida de aseguramiento.