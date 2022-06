“Espero que lo siguiente no sea un tiro”: Felipe Zuleta denuncia agresión en un centro comercial

En la noche del martes 14 de junio, el periodista Felipe Zuleta Lleras denunció a través de sus redes sociales que una persona intentó agredirlo cuando estaba en un centro comercial. Afortunadamente, logró salir ileso de la situación.

“Hoy quiero agradecerle a la @UNPColombia y a mis dos escoltas. Espero que lo siguiente no sea un tiro”, escribió Felipe Zuleta en un primer trino, publicado a las 11:43 p. m.

Unos minutos después, el periodista dio más detalles sobre la razón que motivó su trino inicial. “Hoy en un centro comercial se me vino a darme en la jeta un man. Gracias a los muchachos de la @UNPColombia salí sin líos”, agregó.

En los comentarios, varios internautas politizaron la agresión contra Felipe Zuleta Lleras, haciendo referencia a sus constantes posturas críticas hacia el candidato presidencial Gustavo Petro.

Aunque no publicó más detalles sobre lo sucedido, Felipe Zuleta compartió un tercer trino reiterando su agradecimiento para con la Unidad Nacional de Protección, pues fueron sus escoltas quienes evitaron una situación de mayor gravedad.

Hoy quiero agradecerle a la @UNPColombia y a mis dos escoltas.Espero que lo siguiente no sea un tiro. } — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) June 15, 2022

Hoy en un centro comercial se me vino a darme en la jeta un man. Gracias a los muchachos de la @UNPColombia salí sin líos — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) June 15, 2022

“Esto hiede, mierda por un lado y por el otro”: Felipe Zuleta a Roy Barreras por ‘petrovideos’

El senador Roy Barreras es uno de los principales protagonistas de los ‘petrovideos’ revelados en los últimos días por SEMANA. En las grabaciones se observa una estrategia puesta en marcha por miembros de la campaña de Gustavo Petro para atacar y desprestigiar campañas de sus principales rivales en la búsqueda de la Presidencia.

Barreras confirmó en unas de las grabaciones que tenía en marcha un plan para desprestigiar la candidatura de Federico Gutiérrez. Consistía en la búsqueda de una declaración firmada por un narcotraficante que enlodara al excandidato del Equipo por Colombia.

Durante la emisión del programa Mañanas Blu del pasado viernes, el periodista Felipe Zuleta arremetió con dureza contra el senador tras una entrevista que dio en dicho espacio en la que intentó desestimar las revelaciones realizadas por este medio. Zuleta tildó de “cínico” y “descarado” al congresista y calificó como “cortina de humo” la comparación que hizo Barreras de las revelaciones con el escándalo estadounidense Watergate.

“Las barrabasadas que dijo esta mañana, que era el Watergate. ¿Watergate de qué? Petrogate. Ah, que los infiltraron, ¿cuál los infiltraron? Ellos mismos tienen ahí adentro a un tipo que metió la vaina, que filtró los videos. De las entrevistas más vergonzosas, que yo he visto en los últimos 10 años acá que llevo sentado, es la de Roy Barreras. Yo no había visto a nadie tan cínico y tan descarado, mintiendo tanto. No dijo una verdad ni muerto”, dijo Zuleta.

“Como son expertos en poner cortinas de humo, dicen que Watergate, que los infiltraron (...) Son escoria. Les salió mal, si había colombianos indecisos, les salió mal. El efecto teflón se les acabó”, subrayó.

El periodista también manifestó que no se quiere imaginar a Petro y a su coalición en el poder tras lo observado en las grabaciones.

“Esto hiede (...) mierda por un lado, mierda por el otro, qué asco. Si así son en campaña, yo no me quiero imaginar como serán gobernando”, dijo Zuleta, quien también recordó uno de los audios en el que miembros de la campaña de Petro, entre ellos el mismo candidato y su esposa, Verónica Alcocer, discuten sobre cómo despedir de su cargo de directora de comunicaciones a Nany Pardo.

“Qué porquería la manera como se traicionaron, inclusive, el video como aparecen la señora (Verónica) Alcocer y otros sacando a la activista petrista Nany Pardo”, señaló.

Igualmente, se mostró disgustado sobre la guerra sucia emprendida contra el excandidato Federico Gutiérrez. “Qué tal lo que le hicieron a Fico Gutiérrez (...) Yo he visto esos videos 20 veces y a la 19 me vomité y no los veo más”, sostuvo.

Zuleta también se refirió a una de las afirmaciones que realizó Barreras en uno de los videos donde asegura que la empresa Supergiros apoyó la campaña presidencial de Petro en la primera vuelta y estaría dispuesta a aportar hasta 500 millones de pesos en la segunda, si el candidato se reúne con esa firma. Las afirmaciones del senador fueron desmentidas por la compañía en un comunicado de prensa.