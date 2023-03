Esposa de Matador desmiente que sea su voz la del audio que circuló; afirma estar muy afectada: “Dañaron mi familia”

La pareja del caricaturista afirmó que él no reincidió en su conducta violenta desde entonces.

Esta semana se conoció que el diario El Tiempo le decía adiós a uno de sus mejores caricaturistas de la historia, Matador, debido a que se hizo pública una denuncia de violencia de su esposa ocurrida en el año 2013.

Incluso, por el asunto empezó a circular un audio publicado por la cuenta oficial del abogado Abelardo de la Espriella, De La Espriella Lawyers, en redes sociales, en el que se relata lo sucedido, en voz supuestamente de Alejandra María Valencia, esposa del dibujante.

Ante esto, la misma Alejandra Valencia (quien continuó casada con el caricaturista tras lo ocurrido) se contactó con Caracol Radio y en diálogo con el equipo de 6 A.M. hoy x hoy, que conduce el periodista Gustavo Gómez, desmintió que esa fuera su voz. Y fue contundente al afirmar que no justifica la violencia y que si volviera a ocurrir, igualmente denunciaría.

Sin embargo, aunque el tono de voz sí es similar, no es ella quien habla, dijo. Eso sí, lo que se habla en el clip sí está basado en la denuncia que hizo Valencia en aquel momento y que fue atendida por la patrulla del cuadrante 18 de la ciudad de Pereira. Tras ello, se capturó a Julio César González, nombre de pila del dibujante, el 23 de agosto del año 2013.

En el programa radial matutino, Alejandra Valencia habló sobre diversos temas y afirmó que el asunto ha afectado a los dos hijos del artista. “Sara es la hija del primer matrimonio de Julio César, es una niña de 22 años que está a la mitad de su carrera profesional, ella no sabía y eso desdibujó la imagen de su papá porque como mujer nadie quiere ser violentada y maltratada. Ella es una niña que repudia este tipo de actos, entonces para ella ha sido un choque brutal”, manifestó.

Del segundo, que es hijo de ambos y tiene ocho años apenas, afirmó que le explicaron lo sucedido años atrás: “Con todo el amor del mundo, él quiso escuchar el audio, quiso ver quién era la persona que estaba publicando el audio y él solito me decía: ‘Mamá, pero ¿por qué a nosotros?, mi papá a usted no la maltrata, no le hace daño’”.

“O sea, en medio de su cabecita él se hace una cantidad de conjeturas y de preguntas. El niño está con psicólogo en el colegio porque el niño llora y eso es lo que a mí me duele, porque dañaron mi familia”, manifestó.

De igual manera, afirmó que el hecho la tomó por sorpresa y en su empresa, donde lleva laborando más de 26 años, nunca contó lo que le había pasado, por lo que en estos días, sus compañeros le han cuestionado si el episodio se repitió. Esto lo negó, como lo hizo Matador, pues aseveró que él no reincidió en esa conducta violenta desde entonces.

De igual manera, Valencia comentó que él es un apasionado por su trabajo y para él siempre estuvo eso primero, pues “muchas veces teníamos planes los fines de semana, lo llamaban de El Tiempo y decía que primero El Tiempo”.

Así mismo, habló de la manera en que dejó de laborar en dicha casa editorial: “Ni siquiera el director lo llama a preguntarle cómo se siente, qué fue lo que pasó. Qué triste porque Julio César ama su trabajo, ama lo que es, hacer lo que hace y ama contarles a las personas por medio de sus matachos todo lo que pasa en este país”.

Alejandra Valencia fue enfática en que nunca solicitó ayuda al abogado De la Espriella y también dijo que nunca se le pidió permiso para divulgar dicha información.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje contundente a quien haya publicado la misma: “Hoy yo lo presento ante el tribunal del justo juez y le deseo con todo el corazón y con todas las fuerzas de mi alma que Dios, la vida y el universo le devuelven en consecuencia de sus actos porque usted hoy, abusando de su posición, pasa por encima de la justicia y de cualquiera que se le atraviesa, pero la justicia divina no se compra ni se vende con todo el dinero que usted pueda tener”, puntualizó.