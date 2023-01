Esta es la acusación que hace la Fiscalía en el caso de agresión del periodista Juan Fernando Barona; esto pasó esa noche

El 15 de octubre de 2022, a las 12:40 de la madrugada, en un edificio de la carrera 72 con calle 75, Juan Fernando Barona Fernández, en ese momento periodista de Noticias Uno, golpeó brutalmente a su pareja, Danielle Silveira. Él estaba acompañado de su mejor amigo, William Nicolás Vergara, quien no solo se abstuvo de auxiliarla, sino que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, conocido en exclusiva por SEMANA, habría sido cómplice en este caso de violencia intrafamiliar por el que son acusados.

Según la Fiscalía, Barona y Vergara violentaron de forma contundente a la mujer, de ciudadanía brasileña. La descripción de los investigadores y los videos que se conocieron hace unas semanas exponen la brutal golpiza que ella sufrió esa noche.

La acusación formal en poder de esta revista, señala que todo inició a las 10:00 p. m. en un establecimiento en el Movistar Arena, donde los tres departían. Vergara hizo comentarios “desobligantes” como “tóxica (celosa y controladora)”. Ella respondió contando una infidencia de Barona y el periodista la insultó con palabras “soeces y denigrantes (perra, loca)”. Ella se fue al baño, y Nicolás y Juan Fernando decidieron regresar al apartamento en el que vivían Barona y Silveira. Es decir, la dejaron sola en el establecimiento público.

Como pudo, ella regresó al apartamento y allí el periodista le habría impedido la entrada, lo que desató la discusión. Danielle pidió que Nicolás se fuera del lugar, pero lo que sucedió fue que Barona la insultó y le pidió a su amigo ayudarlo a sacarla a la fuerza. “Entre ambos hombres la arrastraron desde el apartamento hasta el ascensor para bajarla”, dice el documento.

Juan Fernando la sujetó del cabello y del hombro izquierdo, mientras que Nicolás la tomó por su hombro derecho. La mantuvieron en el piso mientras esperaban que subiera el ascensor. El periodista la inmovilizó aprisionando sus manos contra su propio cuerpo. Los dos hombres la ingresaron al ascensor a la fuerza, junto con dos maletas, mientras ella forcejeaba en el piso para tratar de soltarse. Estas son las imágenes de la brutal golpiza que vio el país gracias a las cámaras de seguridad.

Hay un detalle en el escrito de la Fiscalía que llama la atención y que hasta ahora había pasado desapercibido: “Juan Fernando da una instrucción a Nicolás, este sale brevemente del ascensor y regresa con una papeleta (al parecer con envoltura plateada) y arroja su contenido (al parecer un polvo) sobre el cuerpo de Danielle. Concomitantemente, Juan Fernando le propinó varios puños a Danielle, pese a mantenerla inmovilizada de ambas muñecas en el piso del ascensor”.

¿A qué se refiere la Fiscalía con la “papeleta”? En las imágenes, Nicolás se devuelve, por instrucción de Barona, y trae algo en sus manos, que no se logra identificar plenamente. Es un detalle que la justicia tendrá que resolver en las próximas audiencias.

Una vez llegan al sótano a bordo del ascensor, y como se ha podido apreciar en los videos, ambos hombres sacan a Danielle sujetándola de los tobillos y las muñecas. “La arrastran por el parqueadero del edificio hasta la puerta que da a la calle”, señala el escrito. Nicolás se mantiene en el lugar, mientras que Juan Fernando, en la calle, empuja a Danielle repetidamente, haciéndola caer al piso en varias oportunidades. Según el documento, el periodista le propina más golpes allí. Ella buscaba ingresar al edificio de nuevo, pero Juan Fernando no se lo permitió y “la dejó tirada en medio de la calle vehicular”. Al sitio llegó un vigilante del sector y dos policías que la auxiliaron. La ciudadana brasileña requirió de atención médica y psicológica, fue valorada en el Instituto Nacional de Medicina Legal y se le dio una incapacidad de ocho días.

SEMANA contactó a la víctima de la agresión; sin embargo, ha dicho que por ahora no hablará del caso. No obstante, esta revista consultó a su abogada, Cristina Rosero, quien dio detalles del caso y de la audiencia que sucedió este miércoles. Ni Barona ni Vergara aceptaron los cargos.

Rosero asegura que buscan justicia. Barona y su amigo podrían llegar a enfrentar condenas de hasta ocho años de prisión. La abogada dice que también debe haber “justicia social”, ya que este es uno de los más de 23.000 casos de violencia intrafamiliar registrados en Bogotá hasta agosto. De ese total, 75 por ciento de las víctimas son mujeres, según la Secretaría de Integración Social.

Habla la abogada de la víctima

En conversación con SEMANA, la abogada Cristina Rosero dio más detalles del caso y de cómo viene avanzando la investigación. Aseguró que los supuestos victimarios no aceptaron los cargos.

SEMANA: ¿Qué pasó en la primera audiencia?

CRISTINA ROSERO (C.R.): Fue el traslado del escrito de acusación, la cual justamente constaba que la Fiscalía comunicara los cargos, los hechos, el delito del que se le está acusando tanto al señor Juan Fernando Barona como a su amigo Nicolás Vergara, se le dio la oportunidad procesal de aceptar o no aceptar los cargos, los cuales fueron mencionados en dicha audiencia y los cuales ninguno de los dos aceptó.

SEMANA: ¿Cuáles son esos cargos?

C.R.: Al señor Juan Fernando Barona la Fiscalía, después de las investigaciones competentes, lo determinó como autor del delito de violencia intrafamiliar y al señor Nicolás Vergara como interviniente dentro del proceso del delito de violencia intrafamiliar.

SEMANA: ¿Podría haber agravantes por violencia de género?

C.R.: De acuerdo a la estrategia de la Fiscalía, será este delito el que se lleve a cabo dentro de este proceso, el que se acusó como tal y se formalizó dicha acusación.

SEMANA: ¿Qué respondió la defensa de Barona y Vergara y por qué no se aceptaron los cargos?

C.R.: En este estadio procesal no hay como tal una justificación, puede ser estrategia de la defensa, eso es algo que ya dependerá totalmente de cuál vaya a ser la teoría del caso que utilizarán, en caso tal, de juicio, de ser pertinente para ellos realizarla, pero no hay como tal una justificación; tampoco es el estado procesal en el que lleve a cabo esto, toda vez que será después del debate probatorio el juicio oral, que son las audiencias posteriores, donde ya se podrá determinar. Esta no es la única etapa en la cual pueden aceptar o no cargos, viene la etapa de juicio, hasta allí podrán realizar esta aceptación o continuar con la no aceptación de los mismos.

SEMANA: ¿Qué viene ahora en el proceso?

C.R.: En estos momentos la defensa ya tiene el traslado del escrito de acusación. Dentro de este traslado se encuentra claramente los elementos materiales probatorios que se harán valer en juicio dentro del proceso penal y por ende la defensa tiene el término suficiente para que se encargue de recolectar los elementos materiales que ellos vayan a utilizar.

SEMANA: ¿Cuál es el objetivo de ustedes como demandantes, más allá de que haya justicia en este hecho que todo el país evidenció?

C.R.: La idea es que se haga justicia. Es lo mismo que se ve en todos los casos y la mayor apuesta de las víctimas, no solamente una justicia desde el lado punitivista, que es el lado del derecho penal y como tal de irse a cárcel o privación de la libertad, sino más una justicia social y porque como este caso hay una cifra absurda.

SEMANA: ¿Cuáles son las penas que podrían enfrentar Barona y Vergara en caso de hallarse responsables?

C.R.: Depende de la aceptación o no de cargos, toda vez que esto podría llegar a tener beneficios dentro del sistema penal, pero entonces ahí tendríamos que ceñirnos a lo que nos dice el Código de violencia intrafamiliar con una pena de prisión que va entre los 4 y los 8 años.

SEMANA: Dentro de la investigación que han hecho del caso, ¿qué más han encontrado?

C.R.: Es información que goza dentro del proceso y que más adelante, dentro de la etapa probatoria del juicio oral, se tendrán en conocimiento los resultados.

SEMANA: ¿Se han presentado casos similares, antecedentes de Barona o Vergara?

C.R.: Tampoco puedo responder, eso podrá ser utilizado más adelante dentro del proceso. Preferimos que se nos dé esta reserva.

SEMANA: Además de lo que ya vimos en las imágenes del momento de la agresión, ¿qué otros detalles tienen sobre el caso?

C.R.: Los hechos son muy claros, los videos hablan por si solos. Yo creo que más allá de los detalles, que muchas ocasiones nos han preguntado de qué ocasionó, nosotras tenemos una apuesta, y digo nosotras de la Red Jurídica Feminista, de la cual hago parte, y es que ningún hecho antecesor puede justificar la agresión. Yo creo que ya todo el país vio los videos y ya creo que generar unas inquietudes mayores o unas apuestas de a qué ocurrieron esos días o ese día antes de esas agresiones ya podría ser un poco amarillista. Los detalles no importan más allá de los hechos de investigación y los hechos fueron los que vieron en el video.

SEMANA: Luego de conocerse esas imágenes de la agresión, Barona publicó un mensaje en el que aseguró que supuestamente él también fue golpeado, como representante de la víctima, ¿cómo estiman esas declaraciones?

C.R.: La víctima en su momento y mi representada, como ustedes escucharon, dio la única declaración que ha dado y que dará en la que justamente hacía referencia a estas agresiones. Pueden retomar lo que ella dijo frente a que estas agresiones fueron ejercidas en un contexto completamente de legítima defensa, pero esto es algo que será materia de investigación y que dentro del proceso como tal servirá y será la Fiscalía y sobre todo el juez o la jueza competente quien determinará la veracidad de lo dicho y lo afirmado por el señor Juan Fernando Barona.

SEMANA: ¿Por qué la víctima a quien usted representa ha preferido no dar declaraciones más allá de ese testimonio?

C.R.: Ella tiene temor de su vida y de su integridad. Esto no solamente le pasa a ella, le pasa a todas las mujeres que hacen una denuncia pública y más por el alcance que ha tenido mediante los medios de comunicación. Claramente, vienen muchos cuestionamientos, hay personas que preguntan por qué si los hechos pasaron tal día, por qué se denuncian hasta ahora, por ejemplo, generando graves revictimizaciones. Ella no ha querido que mencionen su nombre, ni que muestren su cara, ni nada de eso, porque de una u otra forma ella es solo una víctima más dentro de una masa gigante de mujeres que en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Incluso los espacios donde deberíamos estar más seguras, como nuestras casas, o las personas que son red de apoyo, es en los lugares donde tristemente ni siquiera podemos habitar.