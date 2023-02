Esta es la razón por la que cerraron casi una decena de bares y clubes nocturnos en Bogotá durante este fin de semana

En Bogotá, al igual que en varias ciudades principales del país, los fines de semana se están incrementando los delitos entre ellos lesiones personales, homicidios, hurtos, entre otros. Los análisis en seguridad han demostrado que muchos de ellos son motivados por los efectos de las drogas y el alcohol.

Durante las últimas horas, la Secretaría de Seguridad de Bogotá lideró nuevos operativos de control a bares, discotecas y clubes nocturnos en la ciudad. Las acciones fueron desplegadas en las localidades de Engativá y Usme.

En Engativá, las diligencias se llevaron a cabo desde Avenida Boyacá hasta la carrera 103, entre las calles 64 y 68. Allí se aplicaron 6 cierres a establecimientos por incumplimiento de las normas, y en algunos casos por ser escenario de constantes riñas y lesiones personales. Se realizaron 170 requisas y se incautaron varias dosis de estupefacientes.

Bares y discotecas cerradas en Bogotá - Foto: Secretaria de Seguridad de Bogotá

Por otra parte, en Usme, los operativos se despegaron principalmente en el sector de Santa Librada, cerca al sector conocido como Gran Yomasa. En esta ocasión las autoridades reportaron que de 5 establecimientos que fueron revisados, tres presentaron irregularidades y por eso fueron cerrados, en la mayoría de los establecimientos se evidenciaron riñas en flagrancia e incumplimiento de las normas a nivel de documentación y condiciones locativas. Se efectuaron 18 registros a personas.

Bares y discotecas cerradas en Bogotá - Foto: Secretaria de Seguridad de Bogotá

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá se espera incrementar esos controles por todas las localidad y así prevenir crímenes.Con el objetivo de prevenir la comisión de actividades ilícitas en el interior de estos establecimientos, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) ha hecho advertencias a los propietarios de bares, discotecas y clubes para que “protejan la vida” y cumplan con las normas durante su funcionamiento.

Es de resaltar que si se comprueba que se cometen delitos al interior de los bares no solo se corre el riesgo de que se cierre el establecimiento también se puede dar la extinción del derecho de dominio según los detalles de cada uno de los casos.

En tal virtud, las autoridades instan a los propietarios de este tipo de establecimientos a no exponerse a la pérdida de propiedad o negocio. Para ello, citó el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, el cual dice textualmente: “Se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que se encuentren en la siguiente circunstancia: los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita”.

Bares y discotecas cerradas en Bogotá - Foto: Secretaria de Seguridad de Bogotá

Cabe recordar que, finalizando enero, la alcaldesa de Bogotá Claudia López oficializó al general (r) Gómez Heredia como nuevo secretario de Seguridad, El oficial en retiro de la Policía Nacional es un profesional con más de 30 años de experiencia en el sector de la defensa de Bogotá y del país. Es abogado y profesional en criminalística, e igualmente especialista en seguridad y derecho constitucional.

Fue comandante de la Policía en Buenaventura, en 2012; Ibagué, en 2014; Valle de Aburrá, en 2017; Regional 6 (Medellín), en 2019, y en 2020 asumió la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá; no obstante, en los violentos hechos que transcurrieron entre el 9 y 10 de septiembre de ese año, el general Gómez Heredia no estuvo al frente de la comandancia debido a que se encontraba luchando por su vida en una UCI, como consecuencia de la covid-19 que lo afectó gravemente.

Finalmente, el 20 de abril de 2021 fue designado comandante de la Región Metropolitana La Sabana, por lo que no estuvo ejerciendo el mando en Bogotá durante el paro nacional. En ese cargo terminó su carrera en la Policía en el año 2022.

“Tenemos desafíos grandes en impunidad, en TransMilenio, en el entorno de Corabastos, en el centro, y por eso, esas pasarán a ser las nuevas prioridades que tendrá el general Óscar Gómez Heredia”, expresó la alcaldesa mayor de Bogotá, al hacer oficial su nombramiento.

En entrevista con SEMANA, Óscar Gómez Heredia, se comprometió a que en el 2023 esta administración va a entregar una ciudad mucho más segura. Explicó cuáles son las estrategias con las que se busca reducir el hurto en la capital. Reveló además cuál es su postura frente a la polémica propuesta de excarcelación del Ministerio de Justicia y qué piensa de que miembros de la primera línea sean designados gestores de paz.

Lea la entrevista completa, publicada el 11 de febrero de 2023

SEMANA: si usted ya estaba descansando, ¿por qué decidió aceptar el cargo como secretario de Seguridad?

Óscar Gómez (O.G.): fue un ofrecimiento que me hizo la alcaldesa Claudia López, considero que es un voto de confianza a la institucionalidad, a los 36 años de trabajo al servicio de los colombianos y definitivamente ese amor por el trabajo con la comunidad, por el servicio público, me hizo tomar la decisión de aceptar la Secretaría.

SEMANA: ¿qué le pidió la alcaldesa Claudia López?

O.G.: ella conoce mi trabajo, tuvimos la oportunidad de laborar cerca de año y medio, ahí nos conocimos, siempre fue una relación basada en el respeto y eso nos permitió tener importantes logros para la seguridad de Bogotá.

Lógicamente nos encontramos con una Bogotá con unos problemas totalmente diferentes a los que pensábamos enfrentar, que era la criminalidad, lo que vivimos fue con una pandemia que terminó generando otro tipo de problemas como todo el tema social y desempleo, que terminó ocasionando más criminalidad y el objetivo ahora es poder atacar toda esta delincuencia que aún permanece en la ciudad.

SEMANA: ¿cómo recibió la ciudad en materia de seguridad?

O.G.: la seguridad ha venido mejorando en Bogotá. El año pasado se logró una reducción muy importante en el tema de homicidio a una tasa de 12,8 % por cada 100 mil habitantes, esa es la tasa más baja en los últimos 61 años. Ahora, de los indicadores de mayor impacto, hubo algunos que tuvieron una tendencia al alza, especialmente el hurto, y precisamente una de las políticas y estrategias para este año es la reducción de ese delito que tanto afecta a la ciudadanía.

SEMANA: si bien bajó la tasa de homicidio en Bogotá, que eso es importante, lo cierto es que el sicariato aumentó en la ciudad, ¿qué está pasando en esta materia?

O.G.: bueno, aquí hay varios factores y es importante decirle que desde que inició la administración de la alcaldesa Claudia López, se hizo un inventario de estructuras criminales que nunca antes se había realizado en Bogotá, porque siempre se atacó el delito de una forma generalizada, se iba enfrentando los hurtos, los homicidios y se iba investigando quién estaba detrás de esas de esos delitos; pero cuando llega la alcaldesa se hizo este inventario criminal para determinar cuántas bandas había en Bogotá, cuáles estaban dedicadas a ciertos delitos y eso nos permitió ser exitosos en la lucha contra el crimen organizado y logramos desarticular varias bandas en diferentes fases.

Por ejemplo, se identificó a Los Camilos, que era una banda que venía delinquiendo en Bogotá desde hace muchos años, pero lógicamente cuando se da la captura de criminales como estos, hay un reacomodamiento de estas estructuras, que es lo que se venía presentando el año anterior y tristemente ahí es donde se generan los homicidios.

Ahora, en Bogotá, la mayor cantidad de homicidios que se presenta obedece a las riñas, la intolerancia con cerca del 38 %, entonces ahí necesitamos trabajar también fuertemente con la comunidad.

SEMANA: ¿cuál es la realidad hoy de Los Camilos?, ¿esta banda sigue operando en Bogotá?

O.G.: sí, hay un brazo de esta estructura, pero la Policía y la Fiscalía ya los tiene plenamente identificados y trabajan arduamente para lograr su judicialización.

SEMANA: secretario, en su momento se conoció que en Bogotá había casas y hoteles donde estas bandas delincuenciales torturaban a sus víctimas, ¿esas casas todavía siguen existiendo en Bogotá?

O.G.: ese es un tema que en su momento la Policía y la Fiscalía identificaron y frente a esta clase de hechos siempre hay una respuesta inmediata, de manera que en la medida en la que se avance en las investigaciones y se vaya teniendo indicios como los que usted menciona, se irá adelantando los allanamientos para identificar qué estructuras son las que delinquen en estos sitios.

SEMANA: ¿qué está pasando en la Policía de Bogotá que en los últimos días ha visto capturar a varios de sus uniformados activos por diferentes delitos y relaciones con bandas criminales?

O.G.: lo más importante que hay que decir frente a esta pregunta, es que es la propia Policía Nacional la que captura a estos uniformados. En la Policía existe una política de transparencia y es la Policía, junto con la Fiscalía, la que apertura esas investigaciones y la que adelanta las capturas que sean necesarias y eso nos debe generar confianza en la institución. Ahora, el 99,9 % de los policías son buenos, pero hay algunos que se salen de su cauce.

SEMANA: ¿a febrero de este año, cómo está el inventario criminal de Bogotá?

O.G.: para este año nosotros logramos identificar inicialmente 15 bandas multicrimen que están direccionadas a diferentes delitos, aunque el principal de ellos es el tráfico de estupefacientes, pero los demás delitos están conexos y de ahí viene el homicidio, la extorsión. Estas 15 estructuras van a ser desarticuladas en el presente año.

SEMANA: ¿en qué época del año?

O.G.: la Policía y la Fiscalía se han trazado un cronograma frente a cada estructura, pero lógicamente hay que recoger suficiente material probatorio que permita no solamente ir y capturarlos, pero que después queden en libertad porque no hay suficientes pruebas o fueron mal recolectadas, entonces es necesario tener el suficiente acervo probatorio que permita que queden con una medida intramural.

Hay un cronograma durante todo el 2023 para desarticular esas 15 bandas multicrimen que ya tenemos identificadas, con noticia criminal. Pero eso no quiere decir que solo esas 15 bandas van a ser desarticuladas, tenemos más de 200 operaciones contra otras estructuras que ya no son multicrimen, sino que son bandas que se dedican al hurto en TransMilenio, al tráfico local de estupefacientes en María Paz, en Patio Bonito, entre otras.

SEMANA: ¿estas 15 estructuras multicrimen son nacionales o internacionales?

O.G.: la mayor parte de las estructuras son locales, pero aquí encontramos El Tren de Aragua, que es una estructura internacional; también hay de otras regiones como Los del Mesa, que es una estructura cuyo arraigo está en el municipio de Bello, en Antioquia, pero tiene aquí un brazo que normalmente se ubica en Soacha y en Suba, en Bogotá.

SEMANA: ¿qué otras estructuras tienen identificadas?

O.G.: tenemos también una que se hace llamar ‘Los Satanás’ que están en el sector de Amparo y Patio Bonito, y que han venido ocupando el espacio que se logró afectar con la captura de los del Tren de Aragua y Los Camilos. Hay otra banda que se llama Los Maracuchos, en fin son 15 las que vamos a atacar.

SEMANA: ¿por qué ha sido tan complicado bajar el hurto a personas y de celulares en Bogotá?

O.G.: primero decirle que con la alcaldesa y todo el equipo de trabajo nos sentamos en dos consejos de seguridad con todo el equipo de la Policía, de la Fiscalía y de la administración para analizar el plan de trabajo para 2023 y entender por qué el hurto viene creciendo. Pero además del hurto, la violencia intrafamiliar y las riñas también venían en aumento y para esos delitos diseñamos algunas estrategias para poderlos contrarrestar.

Frente al hurto, nos trazamos cinco estrategias: reducir el atraco y el hurto a personas, que son los de mayor impacto; reducir la inseguridad y el desorden en algunas zonas de la ciudad y para eso identificamos cuáles eran las zonas de mayor afectación que es el centro de la ciudad, los alrededores de Corabastos y el sistema masivo de transporte, pues en TransMilenio se movilizan a diario 2,5 millones de personas, por eso pasamos de 405 policías a 1.405 policías en el comando de TransMilenio.

La tercera estrategia es el cuidado de la mujer, la cuarta es el cuidado de la Bogotá nocturna, en donde están ubicados los establecimientos y bares, por eso los jueves, viernes y sábados habrá un alcalde nocturno para atender todas las situaciones que se presenten en estos lugares; y la quinta, es la lucha contra la impunidad, porque identificamos que de cada diez capturados, 8 quedan libres.

SEMANA: Frente este tema de la impunidad, la alcaldesa Claudia López ha sido reiterativa en cuestionar a los jueces y fiscales por dejar libres a los delincuentes, ¿cuál es su posición al respecto?

O.G.: desde la administración nosotros siempre hemos sido respetuosos de la independencia judicial, pero lógicamente ante hechos tan evidentes, ni la ciudadanía, ni las autoridades pueden quedarse callados. Eso genera desconfianza en la denuncia y un desgaste institucional, por lo tanto, no podemos callar ante situaciones como estas que generar muchas preguntas y por eso la alcaldesa ha hecho público el reclamo porque simplemente está recogiendo el clamor de una comunidad.

SEMANA: ¿y qué piensa usted de la polémica propuesta del Ministerio de Justicia de excarcelación?

O.G.: bueno, esa es una decisión del Gobierno Nacional y hasta tanto no se conozcan los detalles de la propuesta y se hagan los análisis, yo creo que no se podría entrar a rechazar esa iniciativa. Pero nuestra alcaldesa ha sido vehemente en decir que en Bogotá nosotros no concebimos que haya delincuentes que queden en libertad.

SEMANA: ¿pero usted siente que la propuesta del Ministerio es errónea?

O.G.: tendríamos que esperar cuál es el fondo de este proyecto.

SEMANA: ¿cuál es su postura frente a la posibilidad de que miembros de la primera línea sean excarcelados y nombrados gestores de paz?

O.G.: esta también es otra decisión que le compete al Gobierno Nacional, hay personas que están a favor, otras en contra, yo lo que considero es que no podemos confundir aquellas personas que cometieron delitos en la protesta y que deben ser sancionadas, con las que únicamente salieron a protestar, que es un derecho constitucional.

SEMANA: Recientemente Bogotá lanzó siete comandos especializados, ¿de cuáles se trata?

O.G.: tenemos primero el Comando TransMilenio, que consiste en reforzar la seguridad en todo el sistema de transporte masivo con 1.405 policías y 1.169 gestores; el segundo es el Comando Púrpura, para ayudar, proteger y cuidar permanente a las mujeres; el tercero es el Comando del Centro, porque esta es una de las zonas con mayor desorden e inseguridad y va a operar desde la calle primera hasta la calle 26 y desde la carrera quinta hasta la carrera 17; el cuarto es el Comando Corabastos, que velará por la seguridad en los alrededores de la central de abastos; el quinto es el Comando Nocturno, para garantizar la seguridad en la noche en las zonas focalizadas de rumba; el sexto es el Comando Bogotá Limpia y el último, el Comando Ambiental.

SEMANA: ¿cuáles son las metas en seguridad para este año?

O.G.: nosotros nos comprometimos con la alcaldesa a entregar una Bogotá más segura de la que recibimos, y hemos observado que año a año se han venido reduciendo los indicadores, no todos, y lógicamente tenemos el hurto que es el que genera mayor temor, pero este año ese es el compromiso, que debe bajar el hurto y el atraco.

SEMANA: si le pudiera dar un consejo a la alcaldesa Claudia López, ¿cuál sería?

O.G.: (risas)... que siempre siga siendo la persona que es, pocas personas en este país tienen el carácter que ella tiene de carácter, firmeza, transparencia y ejemplo, y mi consejo sería ese, que siga teniendo esos valores.