Suscribirse

Nación

Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

Los cinco objetos recuperados por la Armada de Colombia incluyen un cañón, una taza de porcelana, fragmentos cerámicos y tres macuquinas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 1:30 p. m.
Objetos recuperados del galeón San José
Objetos recuperados del galeón San José | Foto: Armada Nacional

El Estado colombiano recuperó cinco objetos y fragmentos arqueológicos pertenecientes al galeón San José como parte de la segunda fase del proyecto de investigación Hacia el corazón del galeón San José.

Contexto: Se conocen nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo en la disputa por el Galeón San José: las monedas venían del Perú
Objetos recuperados del galeón San José
Estos son los objetos recuperados del galeón San José. | Foto: Armada Nacional

El resultado de la operación, presentado el 19 de noviembre de 2025 en Cartagena de Indias, forma parte del trabajo en el Área Arqueológica Protegida del emblemático navío hundido en 1708.

De acuerdo con el informe oficial, esta fase del proyecto se centra en el análisis directo de los objetos, un paso necesario para asegurar su estabilización y adaptación gradual al ambiente terrestre tras siglos bajo el mar.

Contexto: Colombia responde a millonaria demanda que Sea Search puso por galeón San José: “No cuenta con derecho sobre el patrimonio”
Objetos recuperados del galeón San José
Objetos recuperados del galeón San José. | Foto: Armada Nacional

La primera fase, enfocada en un estudio no intrusivo del contexto arqueológico, permitió determinar la distribución del material, el estado del sitio y posibles procesos de deterioro. Según el equipo técnico, la verificación confirmó que el contexto se mantiene sin alteraciones humanas recientes.

Los cinco objetos recuperados por la Armada de Colombia incluyen un cañón, una taza de porcelana, fragmentos cerámicos y tres macuquinas (monedas coloniales) acompañadas de sedimento.

Contexto: Reportan el hallazgo de nuevas piezas arqueológicas del Galeón San José: impresionantes imágenes de algunos artefactos encontrados
Objetos recuperados del galeón San José
El galeón San José está en las aguas de Cartagena. | Foto: Armada Nacional

Ese material recuperado será sometido a estudios de composición y análisis arqueométricos para establecer procedencia, cronología y tecnologías de producción.

Para seleccionar qué piezas debían recuperarse, el proyecto aplicó protocolos científicos que evaluaron viabilidad técnica y pertinencia investigativa. Se priorizaron materiales representativos como porcelana y metales, claves para resolver preguntas del estudio.

Tras su extracción, los artefactos fueron trasladados al Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido, donde iniciarán un proceso de conservación. El laboratorio, parte del CIOH de la Dirección General Marítima, cuenta con la infraestructura para garantizar su preservación.

El Gobierno destacó que esta recuperación evidencia el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales del país en la protección del patrimonio cultural sumergido.

Objetos recuperados del galeón San José
El galeón San José tiene varios objetos de valor. | Foto: Armada Nacional

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, afirmó que se trata de un esfuerzo para “proteger y difundir la identidad e historia colombiana”.

Por su parte, Alhena Caicedo, directora del ICANH, aseguró que estos objetos abren una ventana para que la ciudadanía se acerque, a través del testimonio material, a la historia del galeón.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte choque entre el presidente Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín: “Indisponer y sembrar cizaña”

2. La historia del otro homicidio de alias el Costeño, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3. Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

4. EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

5. La respuesta certera de equipo a James Rodríguez para su fichaje: “Les puedo decir”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Galeón San Joséarmada de colombiaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.