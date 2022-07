“Estamos en una incertidumbre con el tema de seguridad”: así se sienten los conductores en Barranquilla

En menos de 48 horas, dos conductores de buses urbanos fueron asesinados en el área Metropolitana de Barranquilla. El panorama mantiene preocupado al gremio de transportadores, que exige redoblar la seguridad en la ciudad para contener la escalada de violencia.

“Hace dos semanas, exactamente, estábamos en reunión con la Policía. Les manifestamos nuestra preocupación por el incremento en los niveles de atraco en las rutas del transporte público colectivo. Les habíamos solicitado reforzar las medidas y las estrategias de seguridad sobre este tema”, explicó Juan Carlos Calderón, gerente general de la compañía Alianza Sodis.

El directivo lamentó que días después, luego de ese encuentro con las autoridades, se presentara el homicidio de los dos conductores. “Esperamos que nos aclaren los motivos y los móviles del hecho”.

Informó que desde el martes 26 de julio los vehículos de la empresa comenzaron a ser escoltados por la Policía, a través de uniformados encubiertos y unidades que se transportan mediante motocicletas.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, aseguró que hasta la fecha autoridades no se han comunicado con él. “Estamos en una incertidumbre con el tema de seguridad. Yo, siendo gerente de una de las compañías más grandes de Barranquilla, no he recibido ni una llamada de la Policía. Me he enterado de algunas cosas por los medios de comunicación, pero creo que ese no es el camino para comunicar. Nosotros esperamos que nos llamen, nos reúnan y nos den la guía para seguir trabajando”.

Calderón dio a conocer que durante este año la empresa de transporte Alianza Sodis ha sido víctima de 108 atracos.

El homicidio más reciente se registró en la tarde del pasado lunes 25 de julio. Como José del Carmen Hernández Padilla fue identificado el conductor de un bus que murió tras recibir varios impactos de bala.

El asesinato se presentó en la vía La Cordialidad a la altura del barrio El Romance, en el suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con las primeras versiones, Hernández Padilla, quien trabajaba para la empresa Coolitoral, transitaba por la calle 99 con carrera 6 cuando fue abordado por dos sujetos armados. Los delincuentes subieron al vehículo con intenciones de cometer un hurto, lesionaron al conductor con arma de fuego y posteriormente se dieron a la huida en motocicleta.

La víctima fue auxiliada por la comunidad. Una ambulancia llegó al sitio y lo trasladó a un centro asistencial, pero desafortunadamente ingresó sin signos vitales.

48 horas antes se había reportado el asesinato de otro conductor, quien respondía al nombre de José Hernández Borja. Sicarios en moto le dispararon, el herido alcanzó a bajarse del bus, pero cayó en el andén.

Según las autoridades, aunque todavía no se conocen a los responsabas de estas acciones criminales, las investigaciones continúan. “La Policía Metropolitana de Barranquilla halló la motocicleta que, al parecer, fue utilizada para cometer ambos actos contra la vida. La localización del vehículo se dio gracias a análisis de videos de cámaras de seguridad e información de fuentes humanas en un trabajo conjunto entre las Seccionales de Investigación Judicial, Inteligencia y Gaula y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con el CTI de la Fiscalía”, informó la institución.