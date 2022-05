“Estamos preparando el retorno a la plaza pública”: la campaña de Petro seguirá a pesar de las amenazas

El lunes pasado, la campaña de Gustavo Petro anunció la cancelación de la visita del candidato al Eje Cafetero por un plan para atentar contra su vida por parte del grupo criminal La Cordillera. El líder del Pacto Histórico detuvo su gira nacional por la amenaza de muerte, pero Alfonso Prada, su jefe de debate, adelanta un regreso a la plaza pública.

“A raíz de la información que hemos recibido en materia de seguridad, hemos decidido suspender la gira que tenía Gustavo Petro por el Eje Cafetero el 3 y 4 de mayo mientras tomamos todas las medidas necesarias. Los cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación, en particular, toman las medidas y avanzan en la investigación”, dijo Prada.

A pesar de la situación, Petro no pretende dejar la campaña que adelanta de cara a la primera vuelta presidencial.

“Estamos preparando el retorno inmediatamente a la plaza pública. Vamos a seguir con mucha alegría esta campaña. Nuestra mayor fortaleza es el contacto con los ciudadanos y el cariño que recibimos en la calle. Por eso no vamos a suspender la campaña y vamos con toda a ganar el próximo 29 de mayo”, agregó el jefe de debate del candidato del Pacto Histórico.

Esto lo reafirma el senador Armando Benedetti, quien maneja la agenda de Gustavo Petro y quien organiza buena parte de las manifestaciones de apoyo en los territorios del país.

“La agenda la paramos hoy y mañana mientras vemos qué se hace. Estoy seguro que Petro, conociéndolo como lo conozco, va a querer ir a la plaza pública”, dijo Benedetti.

Frente a la ausencia de Petro en los debates, el senador dijo que no ve la necesidad de que asista a estos eventos por las acusaciones de Federico Gutiérrez contra su candidato. A pesar de pronunciarse sobre la agenda del aspirante, Benedetti prefirió la prudencia sobre la información que tiene la campaña de los posibles planes para atentar contra la vida del líder progresista.

“No me voy a pronunciar sobre eso porque es un tema de seguridad y técnico. Han dado unos informes, no de ahora sino de hace unas semanas, en donde hay unos intentos de atentar contra la vida de Petro. Hasta ahí puedo llegar”, sostuvo.

El senador dejó claro que “nadie juega, con atormentar a su familia y a las personas cercanas, de que van a asesinar a alguien. O que uno juegue con un atentado contra la vida de uno cuando no lo hay. Sería muy perverso y retorcido quien haga eso”.

“Es un país en el que mataron a cuatro candidatos a la Presidencia y a miles de personas. No vengan a decir, como si estuviéramos en Noruega, que no van a matar al candidato. No estamos en un país en ángeles como para pensar que eso no puede suceder”, agregó.

La senadora María Fernanda Cabal hace parte de quienes sospechan de las denuncias de Gustavo Petro. En Twitter, aseguró que Nicolás Maduro “también se inventaba magnicidios”.

“Infiltran una campaña (dicho por ellos) y no es motivo de escándalo. Difunden rumor de un supuesto riesgo de atentado (sin pruebas) y hay escándalo. Inversión revolucionaria también es contrarrestar malas conductas con victimización. Maduro también se inventaba ‘magnicidios’”, publicó Cabal en la red social.

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora y de José Félix Lafaurie, también comentó sobre los hechos como una estrategia frente al desempeño de Petro en las últimas encuestas.